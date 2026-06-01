Encarecimiento del petróleo Brent daría respiro a cuentas del Gobierno: ingresos extra equivaldrían a una reforma tributaria

Mientras el conflicto entre Israel e Irán mantiene en vilo a los mercados internacionales, Colombia podría estar encontrando un inesperado alivio para sus golpeadas finanzas públicas.
El repunte del precio del petróleo derivado de la tensión en Medio Oriente podría traducirse en ingresos adicionales cercanos a $21 billones para la Nación este año, una cifra que, según analistas, equivale al recaudo de una reforma tributaria y que ayudaría a reducir parte de las presiones fiscales que enfrenta el Gobierno.
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