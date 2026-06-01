“Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”: la pulla del magistrado Prada a Petro tras resultados

El presidente Gustavo Petro estaba confiado y celebraba desde antes el triunfo de su candidato, Iván Cepeda. Sin embargo, el resultado le cayó como un balde de agua fría. Aunque Cepeda avanzó a segunda vuelta, fue derrotado por Abelardo de la Espriella por cerca de 700.000 votos. La reacción del mandatario, pocas horas después de conocerse el preconteo, fue muestra de ese golpe político; dijo que no acogía los resultados y cuestionó el proceso electoral.
Lo del mandatario ha sido catalogado como una “pataleta”, sobre todo cuando el sistema que hoy critica es el mismo que en marzo pasado avaló el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones legislativas. Pero ahora sí no le gusta.
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Entre las reacciones a su desafiante mensaje, se destaca la del magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, quien defendió la transparencia de la jornada electoral.