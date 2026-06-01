Así puede consultar las actas E-14 de la Registraduría y verificar los resultados mesa por mesa

Las actas E-14 son los formularios diligenciados por los jurados de votación al finalizar la jornada electoral y contienen el registro de los votos obtenidos por cada candidato en una mesa específica. La Registraduría Nacional habilitó su consulta pública para que cualquier ciudadano pueda revisar, descargar y comparar los resultados reportados durante el preconteo.
La publicación de las actas permite que ciudadanos, partidos y observadores verifiquen los resultados mesa por mesa. Además, facilita el control y la vigilancia pública sobre el conteo de votos.