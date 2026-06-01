¿Ahora sí? Iván Cepeda cita a debate a Abelardo de la Espriella, pero pone condiciones

El candidato presidencial Iván Cepeda citó a un debate a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto, después de no haber aceptado debates para la primera vuelta. “Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, dijo el senador del Pacto Histórico. Con el 99,85% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella llegó al 43,73% con 10.344.679 votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,91% para un total de 9.679.145 sufragios. Lea también: El registrador Hernán Penagos se lució y los otros guardianes la democracia

En varias ocasiones, la opinión pública y la ciudadanía presionaron para que tanto De la Espriella como Cepeda asistieran a debates. Se trataba, como confirmaron los resultados de este 31 de mayo, de los punteros en las encuestas. Sin embargo, no hubo ningún debate en el que asistieran los dos. Cepeda no asistió a ninguno y De la Espriella solo fue a un par. Luego, el abogado dijo que no volvería hasta que fuera Cepeda. Nunca lo hizo, posiblemente porque tenía pronosticado ganar en primera vuelta. En un debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia, ambos candidatos fueron invitados, pero la imagen de sus dos atriles vacíos dio que hablar.

De hecho, Luz María Sierra, directora de esta casa editorial y parte del equipo moderador del espacio, lanzó un mensaje sobre la situación. Hizo énfasis en que la invitación fue hecha con dos meses de anticipación y dijo que la no presencia de los candidatos era una falta a la democracia y el derecho al voto de los ciudadanos. “Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”, dijo Sierra. En su momento, Cepeda también quiso imponer condiciones para ir a debates. Quiso dejar a un lado a las candidaturas de centro como las de Claudia López y Sergio Fajardo; dijo que solo debatiría con “la extrema derecha”, según él, De la Espriella y Paloma Valencia.