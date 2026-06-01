¿Ahora sí? Iván Cepeda cita a debate a Abelardo de la Espriella, pero pone condiciones

El candidato presidencial Iván Cepeda citó a un debate a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto, después de no haber aceptado debates para la primera vuelta.
“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, dijo el senador del Pacto Histórico.
Con el 99,85% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella llegó al 43,73% con 10.344.679 votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,91% para un total de 9.679.145 sufragios.
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