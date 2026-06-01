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¿Ahora sí? Iván Cepeda cita a debate a Abelardo de la Espriella, pero pone condiciones

El candidato presidencial del Pacto Histórico, segundo en la primera vuelta, citó a un debate con Abelardo de la Espriella, su rival en segunda vuelta. ¿Qué dijo?

  • Abelardo de la Espriella se lanzó por firmas, mientras Cepeda lo hizo por el Pacto Histórico. Foto: Colprensa.
    Abelardo de la Espriella se lanzó por firmas, mientras Cepeda lo hizo por el Pacto Histórico. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El candidato presidencial Iván Cepeda citó a un debate a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto, después de no haber aceptado debates para la primera vuelta.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, dijo el senador del Pacto Histórico.

Con el 99,85% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella llegó al 43,73% con 10.344.679 votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,91% para un total de 9.679.145 sufragios.

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En varias ocasiones, la opinión pública y la ciudadanía presionaron para que tanto De la Espriella como Cepeda asistieran a debates. Se trataba, como confirmaron los resultados de este 31 de mayo, de los punteros en las encuestas. Sin embargo, no hubo ningún debate en el que asistieran los dos.

Cepeda no asistió a ninguno y De la Espriella solo fue a un par. Luego, el abogado dijo que no volvería hasta que fuera Cepeda. Nunca lo hizo, posiblemente porque tenía pronosticado ganar en primera vuelta.

En un debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia, ambos candidatos fueron invitados, pero la imagen de sus dos atriles vacíos dio que hablar.

De hecho, Luz María Sierra, directora de esta casa editorial y parte del equipo moderador del espacio, lanzó un mensaje sobre la situación. Hizo énfasis en que la invitación fue hecha con dos meses de anticipación y dijo que la no presencia de los candidatos era una falta a la democracia y el derecho al voto de los ciudadanos.

“Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”, dijo Sierra.

En su momento, Cepeda también quiso imponer condiciones para ir a debates. Quiso dejar a un lado a las candidaturas de centro como las de Claudia López y Sergio Fajardo; dijo que solo debatiría con “la extrema derecha”, según él, De la Espriella y Paloma Valencia.

A la periodista María Jimena Duzán le dijo en una entrevista que exigía “un escenario y unas garantías para que sea imparcial. Porque no quisiera un debate en el que discutiera con el moderador. Que definamos los temas, que no son simplemente la seguridad o la militarización del país”.

A su vez, Cepeda hizo comentarios en los que dijo que no se prestaría a la “manipulación mediática y a la política del espectáculo” y que los moderadores debían ser “pertinentes”, aunque no explicó quiénes debían tener esa cualidad.

En su momento, el profesor Jairo Libreros explicó a EL COLOMBIANO un análisis que puede servir de cara a la segunda vuelta, dada la urgencia para ambas candidaturas de convencer indecisos y nuevos votantes. Para Libreros, el cambio de posición de Cepeda frente a los debates, a los que en últimas no fue, se trató de una táctica de campaña a raíz de lo que habían mostrado algunos sondeos.

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“Lo hace porque los sondeos y trackings (mediciones) son contundentes: no solo se estancó sino que pierde un porcentaje importante ante Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y lo que permite detener esa caída y el rumbo es ir a debatir para convencer a quienes no han tomado la decisión de por quién votar. Está claro que al estar estancado, pierde espacio en la intención de votos”, dijo el experto a mediados de abril.

Hoy el escenario es diferente y la táctica para segunda vuelta será diferente. Y, según los discursos que dieron ambos candidatos tras los resultados del preconteo, pinta para narrativas de confrontación permanentes.

Queda ver si Abelardo de la Espriella acepta la cita de Cepeda y, de ser así, cuáles serán las condiciones para que se dé un debate entre los dos punteros a los que los colombianos votaron masivamente, a pesar de no haberlos podido escuchar en este tipo de ejercicios.

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