¿Alcanzará a tiempo? Hidroituango espera llegar a la cota 420 en noviembre para evitar riesgos de apagón

Con el fenómeno de El Niño pronosticado para los próximos meses y el nivel agregado de los embalses de energía en el país en un crítico 64,8% con corte al 19 de mayo, la pregunta sobre si Hidroituango podrá responder a tiempo sigue sin una respuesta definitiva. Empresas Públicas de Medellín (EPM) acelera el paso, pero ni el reloj se detiene ni el sol deja de calentar.
El gerente general de EPM, John Maya Salazar, confirmó que la empresa espera terminar en septiembre las labores de remoción de cobertura vegetal necesarias para elevar el embalse hasta la cota 420, su capacidad máxima de almacenamiento. Sin embargo, será hasta noviembre cuando esperan alcanzar ese nivel, siempre que las labores avancen según lo previsto y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorice una modificación temporal en las reglas de operación.
”La licencia original del proyecto, la Resolución 155 de 2009, nos faculta para operar el embalse en la cota 420. Con la contingencia de 2018 hubo restricciones y solamente podíamos funcionar en la cota 408 o 409. Después del levantamiento de esa resolución, volvimos a la condición original”, explicó Maya. Cabe recordar que la contingencia de 2018 ocurrió cuando el colapso de un túnel auxiliar provocó una emergencia que obligó a evacuar comunidades aguas abajo del río Cauca y dejó graves afectaciones ambientales y económicas.
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