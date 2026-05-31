Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

Tras conocerse los resultados, De la Espriella aseguró que más de 10 millones de colombianos respaldaron su candidatura y prometió que en las próximas tres semanas buscará consolidar una victoria definitiva en las urnas.

El candidato de derecha obtuvo 10.344.679 votos (con corte a las 7:03 de la noche), equivalentes al 43,73% del total , mientras que Iván Cepeda consiguió 9.679.145 sufragios, correspondientes al 40,91%, según el preconteo de la Registraduría con el 99,85% de las mesas escrutadas.

“Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”. Con esa frase, Abelardo de la Espriella celebró este domingo su clasificación a la segunda vuelta presidencial luego de imponerse en la primera ronda de las elecciones de 2026.

“ Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!”, afirmó.

En un mensaje dirigido a sus simpatizantes, el candidato aseguró que la segunda vuelta representará una oportunidad para derrotar el proyecto político que identifica con el gobierno de Gustavo Petro.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, manifestó.

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Además, invitó a sus seguidores a reunirse en el Cubo de Cristal del Malecón del Río, en Barranquilla, donde prometió explicar la estrategia con la que enfrentará la recta final de la campaña.

Durante su intervención también afirmó que su movimiento representa una alternativa frente a la política tradicional y a quienes, según sus palabras, han vivido del Estado.

El aspirante concluyó su mensaje reiterando el lema de su campaña: “Hoy más que nunca estamos firmes por la patria”.

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