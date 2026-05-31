Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

“Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”. Con esa frase, Abelardo de la Espriella celebró este domingo su clasificación a la segunda vuelta presidencial luego de imponerse en la primera ronda de las elecciones de 2026.
El candidato de derecha obtuvo 10.344.679 votos (con corte a las 7:03 de la noche), equivalentes al 43,73% del total, mientras que Iván Cepeda consiguió 9.679.145 sufragios, correspondientes al 40,91%, según el preconteo de la Registraduría con el 99,85% de las mesas escrutadas.
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Tras conocerse los resultados, De la Espriella aseguró que más de 10 millones de colombianos respaldaron su candidatura y prometió que en las próximas tres semanas buscará consolidar una victoria definitiva en las urnas.