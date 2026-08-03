Defensa de Jorge Alfredo Vargas se pronunció ante imputación de cargos por presunto acoso sexual: esto dijeron

Luego de anunciarse la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por presunto acoso sexual, fijada para este lunes 3 de agosto en Bogotá, la defensa del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo se pronunció sobre el proceso del caso.
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En relación con la actitud pública del presentador, el comunicado emitido por la defensa enfatizó que: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”.