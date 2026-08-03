Defensa de Jorge Alfredo Vargas se pronunció ante imputación de cargos por presunto acoso sexual: esto dijeron

Luego de anunciarse la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por presunto acoso sexual, fijada para este lunes 3 de agosto en Bogotá, la defensa del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo se pronunció sobre el proceso del caso. Le puede interesar: Periodistas de ‘Yo te creo, colega’ y denunciante hablan tras respuesta de Rafael Poveda a acusación de presunto acoso En relación con la actitud pública del presentador, el comunicado emitido por la defensa enfatizó que: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”.

Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67

La defensa formal fue asumida por la firma Riveros Bazzani, la cual comunicó: “Nos permitimos informar que Riveros Bazzani, en cabeza de sus socios fundadores María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, asumió la representación judicial de Jorge Alfredo Vargas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra”.

Y agregaron que “en desarrollo de esta actuación, la firma ejercerá la defensa técnica de sus derechos y garantías constitucionales, acompañándolo en la audiencia de imputación de cargos, así como en las demás etapas procesales que correspondan”.

Este equipo legal será responsable de velar por las garantías constitucionales de Vargas durante toda la etapa judicial, incluyendo la audiencia de imputación y las siguientes fases. La defensa técnica implica tanto la asesoría jurídica como la protección de los derechos fundamentales del procesado. Ante informaciones relativas a la reserva de la audiencia, su representación aclaró lo siguiente. “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”, detallaron este lunes 3 de agosto.

El origen de las denuncias e investigación

La investigación procesal se originó tras las denuncias presentadas por cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. El 24 de marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del contrato “de mutuo acuerdo” tras casi veinte años. En un comunicado dedicado al polémico caso, la empresa se pronunció. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresaron en un comunicado.

El canal aclaró además que la medida no constituía un juicio de valor ni una conclusión sobre responsabilidades individualizadas, sino un paso a seguir para proteger la integridad de los involucrados. Por su parte, Vargas se pronunció en ese momento por medio de su cuenta de Instagram. “No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio”. Añadió asumir la situación “como esposo y padre de dos hijas y un hijo”, con la “tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

Dentro de las pruebas recopiladas por la Fiscalía se incluyen chats y mensajes que, según los investigadores, tendrían un contenido de índole sexual. Estos episodios le habrían causado un cuadro grave de ansiedad, llevándola a exponer el caso ante la dirección del canal junto a tres mujeres más.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El proceso, que podría desarrollarse bajo reserva, busca proteger la identidad de las denunciantes y evitar su revictimización. La audiencia de imputación fue pactada para este lunes 3 de agosto desde las 3:00 p.m., por lo que está en desarrollo. También le puede interesar: Definieron fecha de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, ¿cuándo es?

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