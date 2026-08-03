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Defensa de Jorge Alfredo Vargas se pronunció ante imputación de cargos por presunto acoso sexual: esto dijeron

Frente a las versiones sobre la actitud del presentador, la defensa técnica advirtió que su prudencia no constituye una aceptación de culpas y aclaró que no han solicitado la reserva de las diligencias.

  • La Fiscalía General de la Nación formulará cargos por presunto acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas Angulo y la firma de abogados del comunicador fijó su postura jurídica oficial. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67
    La Fiscalía General de la Nación formulará cargos por presunto acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas Angulo y la firma de abogados del comunicador fijó su postura jurídica oficial. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67
  • Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67
    Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luego de anunciarse la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por presunto acoso sexual, fijada para este lunes 3 de agosto en Bogotá, la defensa del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo se pronunció sobre el proceso del caso.

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En relación con la actitud pública del presentador, el comunicado emitido por la defensa enfatizó que: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”.

Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67
Jorge Alfredo Vargas trabajó más de 20 años en Caracol. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgeavargas67

La defensa formal fue asumida por la firma Riveros Bazzani, la cual comunicó: “Nos permitimos informar que Riveros Bazzani, en cabeza de sus socios fundadores María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, asumió la representación judicial de Jorge Alfredo Vargas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra”.

Y agregaron que “en desarrollo de esta actuación, la firma ejercerá la defensa técnica de sus derechos y garantías constitucionales, acompañándolo en la audiencia de imputación de cargos, así como en las demás etapas procesales que correspondan”.

Este equipo legal será responsable de velar por las garantías constitucionales de Vargas durante toda la etapa judicial, incluyendo la audiencia de imputación y las siguientes fases. La defensa técnica implica tanto la asesoría jurídica como la protección de los derechos fundamentales del procesado.

Ante informaciones relativas a la reserva de la audiencia, su representación aclaró lo siguiente. “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”, detallaron este lunes 3 de agosto.

El origen de las denuncias e investigación

La investigación procesal se originó tras las denuncias presentadas por cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. El 24 de marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del contrato “de mutuo acuerdo” tras casi veinte años. En un comunicado dedicado al polémico caso, la empresa se pronunció.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresaron en un comunicado.

El canal aclaró además que la medida no constituía un juicio de valor ni una conclusión sobre responsabilidades individualizadas, sino un paso a seguir para proteger la integridad de los involucrados. Por su parte, Vargas se pronunció en ese momento por medio de su cuenta de Instagram.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio”. Añadió asumir la situación “como esposo y padre de dos hijas y un hijo”, con la “tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

Dentro de las pruebas recopiladas por la Fiscalía se incluyen chats y mensajes que, según los investigadores, tendrían un contenido de índole sexual. Estos episodios le habrían causado un cuadro grave de ansiedad, llevándola a exponer el caso ante la dirección del canal junto a tres mujeres más.

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El proceso, que podría desarrollarse bajo reserva, busca proteger la identidad de las denunciantes y evitar su revictimización. La audiencia de imputación fue pactada para este lunes 3 de agosto desde las 3:00 p.m., por lo que está en desarrollo.

También le puede interesar: Definieron fecha de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, ¿cuándo es?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes integran el equipo de abogados que defenderá a Jorge Alfredo Vargas?
La representación penal del comunicador fue asumida por la firma Riveros Bazzani, bajo la dirección directa de sus socios fundadores, la abogada María Paulina Riveros Dueñas y el abogado Juan David Bazzani Montoya.
¿Qué funciones y alcance tendrá la defensa técnica en este proceso penal?
El equipo legal se encargará de asesorar jurídicamente al presentador y velar por la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la audiencia de imputación de cargos y en las etapas procesales posteriores que se desarrollen.
¿La defensa de Jorge Alfredo Vargas solicitó que las audiencias fueran privadas o bajo reserva?
No, la firma de abogados aclaró expresamente en su comunicado que la bancada defensora no ha solicitado la reserva de las audiencias procesales.
¿Por qué razón las audiencias del caso podrían llegar a llevarse a cabo bajo reserva?
Las audiencias podrían ser reservadas por decisión de la autoridad judicial con el fin exclusivo de proteger la identidad e integridad de las víctimas denunciantes y prevenir su revictimización durante el transcurso del proceso.

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