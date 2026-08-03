Empresario paisa lleva 10 días desaparecido y su carro apareció incendiado en Santander

El empresario antioqueño de la construcción Luis Fernando Quiroz Muñoz se encuentra desaparecido hace 10 días, luego de que saliera de su casa, en Medellín, para negociar un lote en Puerto Triunfo, Antioquia. Lo único que se sabe es que su camioneta apareció incendiada en un camino de trocha de Cimitarra, Santander.
Este hombre, de 56 años, salió de su casa, en el barrio La Castellana, comuna 11 (Laureles-Estadio), en la mañana del viernes 24 de julio y le dijo a sus familiares que iba a hacer un negocio en el corregimiento Doradal, de este municipio del Magdalena Medio antioqueño. Pero después de varias horas se le perdió el rastro.