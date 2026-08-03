¿Busca un plan cerca de Medellín? Conozca ocho pueblos para visitar, con rutas, costos y qué hacer en cada uno

Quienes buscan una escapada desde Medellín cuentan con múltiples alternativas en municipios ubicados a pocas horas de la capital antioqueña.
Guatapé, El Peñol, San Rafael, Jardín, Jericó, Santa Fe de Antioquia, Guarne y San Vicente Ferrer ofrecen opciones para recorrer durante todo el año, con rutas por carretera, transporte intermunicipal, costos aproximados de viaje y actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura, la historia y la gastronomía.
Los destinos se encuentran distribuidos en diferentes subregiones del departamento y pueden visitarse en recorridos de uno o varios días.