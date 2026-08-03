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Nuevo ataque con dron a población civil en Antioquia: esta vez, en una mina de Segovia

El hecho ocurrió en la vereda El Aporreado, donde fueron lanzados cinco artefactos. Habría tres heridos y la hipótesis inicial apunta a responsabilidad de las disidencias de las Farc.

  • El ataque armado se presentó en la vereda El Aporriado, sector mina El Cogote, ubicada, aproximadamente, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Segovia. Foto: Esneyder Gutiérrez
    El ataque armado se presentó en la vereda El Aporriado, sector mina El Cogote, ubicada, aproximadamente, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Segovia. Foto: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
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hace 2 horas
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Hermetismo y temor ha generado en la comunidad de Segovia, Nordeste de Antioquia, el ataque con dron, este lunes, en la mina El Cogote, una de las más grandes de ese municipio.

Según fuentes oficiales, el ataque se registró en la vereda El Aporreado, donde fueron lanzados cinco artefactos explosivos desde el aire hacia la mina.

La Policía confirmó que la acción violenta ocurrió a unos 20 minutos del casco urbano de Segovia y habría dejado dos personas lesionadas y daños materiales.

Sin embargo, desde la zona, se habla de tres personas heridas. Los dirigentes de la mina se abstuvieron de entregar declaraciones hasta tanto las investigaciones para identificar a los responsables arrojen resultados.

Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, las primeras hipótesis investigativas indican que esta acción criminal habría sido perpetrada por presuntos integrantes del frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura ilegal que delinque en esta subregión, presuntamente como represalia por el no pago de exigencias extorsivas y la inasistencia a reuniones impuestas por este grupo armado ilegal.

“Desde el momento en que se conocieron los hechos, la Policía Nacional desplegó todas las capacidades operativas, con apoyo del Ejército, también la labor investigativa y de inteligencia para verificar lo ocurrido”, afirmó el coronel Muñoz.

De acuerdo con la Policía, en esta jurisdicción tienen injerencia criminal el frente 4 de las disidencias de las Farc, estructuras del Clan del Golfo y frentes del ELN, situación que es objeto de permanente seguimiento por parte de las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recientemente, había denunciado que las Farc están usando estos drones, que se consiguen en el mercado, con adaptaciones para poder lanzar granadas de mortero con mayor certeza para atacar a grupos rivales y habitantes en los territorios.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en la mina El Cogote y cuál fue el saldo del ataque?
La mina sufrió un ataque en el que se lanzaron desde el aire cinco artefactos explosivos mediante un dron. El hecho generó temor en la comunidad y causó daños materiales, además de dejar entre dos personas lesionadas (según el reporte oficial de la Policía) y tres (según testimonios de los habitantes de la zona).
¿Quiénes serían los responsables y cuál habría sido el motivo?
Las hipótesis principales de la Policía apuntan a presuntos integrantes del Frente 4 de las disidencias de las FARC. El ataque habría sido perpetrado como represalia porque la mina no pagó cobros extorsivos ni asistió a las reuniones impuestas por este grupo armado.
¿Cómo respondieron las autoridades y qué contexto de seguridad se vive en la zona?
La Policía Nacional, en conjunto con el Ejército, desplegó capacidad operativa, de inteligencia e investigación para dar con los responsables. La zona de Segovia enfrenta una compleja situación de seguridad, ya que allí convergen y disputan el territorio las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.

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