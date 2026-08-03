Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer

La polémica por los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua colaboradora de Verónica Alcocer, sumó un nuevo capítulo este lunes 3 de agosto. En una entrevista radial con Mañanas Blu, la abogada de Ferrer confirmó que la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por la revista Semana corresponde a su clienta.

Los audios, divulgados el pasado fin de semana, incluyen señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con Verónica Alcocer, exesposa del presidente Gustavo Petro. En ellos se mencionan supuestos testaferros, recursos de campaña, gastos personales y otros hechos que, de comprobarse, tendrían implicaciones judiciales. Sin embargo, la defensa de Ferrer sostuvo que las conversaciones fueron grabadas sin autorización, aparentemente dentro de su vivienda.

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“Aquí se están vulnerando los derechos de nuestra cliente, el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó la abogada María Soledad Morales.

Aunque inicialmente evitó confirmar la autenticidad de la voz, más adelante en la entrevista reconoció que sí corresponde a Ferrer: “Sí es la voz de Eva, pero estamos en un proceso de investigación con peritos, revisando una cantidad de cosas”, señaló.

Según Morales, todo apunta a que las conversaciones fueron registradas hace entre cuatro y cinco meses, mientras Ferrer hablaba de manera privada con “una persona de su confianza”. La abogada aseguró que todavía desconocen quién hizo la grabación y que adelantan una investigación para establecer cómo se produjo la filtración: “Fueron grabados sin su consentimiento, sin su autorización y sin su conocimiento (...) En su casa puede hablar lo que quiera. Estos audios fueron sustraídos de forma ilegal”, sostuvo.

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Durante la entrevista también salió a la luz que la exfuncionaria mantiene varios procesos judiciales abiertos. La abogada indicó que uno de ellos involucra a Verónica Alcocer, al consultor español Manuel Grau y a la Corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano, por una presunta obligación económica incumplida.

Según la defensa, el monto reclamado asciende actualmente a 600 millones de pesos, cifra que incluye capital e intereses: “Le dejaron de pagar y simplemente la dejaron tirada en Colombia”, dijo Morales.

La jurista explicó que el reclamo corresponde a una relación civil y comercial y no a un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Además, mencionó otros procesos contra particulares por presuntos préstamos de dinero que, según habló, nunca fueron devueltos.

Aunque los periodistas de Blu Radio preguntaron si Ferrer pondrá en conocimiento de las autoridades las afirmaciones que aparecen en los audios —entre ellas referencias a presuntos recursos de campaña y posibles hechos de corrupción—, la abogada evitó responder de fondo: “Eso lo estamos valorando en este momento”, dijo.

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Tampoco confirmó que su clienta tenga pruebas para sustentar las afirmaciones sobre supuestos aportes económicos durante la campaña presidencial o sobre los gastos atribuidos a Alcocer.