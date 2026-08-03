“Nos pidió perdón de rodillas”: el testimonio de ‘las escorts’ que estuvieron con Liam Payne antes de morir

Las declaraciones judiciales de dos trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne en el hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, horas antes de su muerte fueron reveladas por el diario británico Daily Mail. En sus testimonios aseguran que el exintegrante de One Direction les pidió perdón antes de que abandonaran la habitación donde, minutos después, el cantante cayó desde un balcón el 16 de octubre de 2024. Según el medio, las mujeres —identificadas con los nombres de Aldana y Lucila para proteger su identidad— declararon ante la justicia argentina que Payne las contactó a través de una plataforma de servicios para adultos y envió un taxi para recogerlas en la mañana de ese día. Ambas llegaron al hotel alrededor de las 11:30 a. m. y permanecieron allí hasta poco antes de las 4:00 p. m. Entérese: Novia de Liam Payne revela por qué no estuvo con él en Argentina cuando murió En sus testimonios aseguraron que el cantante había consumido alcohol y describieron una habitación desordenada, con señales compatibles con consumo de sustancias. Una de ellas afirmó que Payne “tenía mucho olor a alcohol, pero se le veía bien”.

La discusión por el pago entre Liam Payne y las trabajadoras sexuales

De acuerdo con las declaraciones conocidas, el encuentro cambió cuando surgieron problemas para realizar el pago acordado por los servicios. Las mujeres relataron que Payne intentó hacer una transferencia internacional, pero no pudo concretarla. En ese momento, según su versión, reaccionó golpeando un televisor y lanzó su reloj Rolex contra una pared. Lea también: Elton John celebra con orgullo 36 años de sobriedad: “Agradecido por cada día” Una de las testigos recordó que el cantante dijo: “Como ese, me compro diez”, en referencia al reloj. También aseguró que durante la conversación Payne habló de su hijo y expresó que “la plata no lo hace feliz”.

“Nos pidió perdón de rodillas”: el relato de las trabajadoras sexuales sobre Liam Payne

Fue cuando una de las mujeres volvió a la habitación para recoger un objeto olvidado que, según su declaración, encontró a un Liam Payne completamente distinto al que había visto minutos antes. Payne se mostró arrepentido por su comportamiento y “nos pidió perdón de rodillas por el mal momento”. También les habría pedido que no se fueran del hotel. Sin embargo, ambas decidieron retirarse. Minutos después, alrededor de las 5:00 p. m., el cantante cayó desde el balcón de la habitación donde se hospedaba. Le puede interesar: Investigan la extraña desaparición del lujoso reloj que tenía Liam Payne cuando murió; esto es lo que se sabe

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