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Jefe del Pentágono anunció que clausurará ejercicios militares para defender el canal de Panamá: así será la estrategia

En su segunda visita oficial al país centroamericano, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, arribará a Panamá este 13 de agosto para liderar la clausura de las maniobras militares multinacionales.

  • El despliegue busca garantizar la seguridad del canal y la estabilidad del comercio internacional frente a cualquier amenaza global. FOTO: AFP
    El despliegue busca garantizar la seguridad del canal y la estabilidad del comercio internacional frente a cualquier amenaza global. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El secretario de Defensa estadounidense clausurará la próxima semana en Panamá los ejercicios militares que llevan a cabo una veintena de países para proteger la vía interoceánica de cualquier ataque, informó este lunes 3 de julio una fuente oficial panameña.

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Este será el segundo viaje de Pete Hegseth a Panamá. En 2025, visitó el país en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar el canal bajo el controvertido argumento de que estaba controlado por China.

Hegseth estará en Panamá “el día 13 de agosto” para la clausura de las maniobras militares multinacionales que empezaron esta semana y se llevan a cabo desde hace más de 20 años en el país centroamericano para proteger el canal, dijo a periodistas el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, sin dar más detalles.

Además de Estados Unidos, en los ejercicios participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Perú y el Reino Unido.

El canal “es una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros (...) su seguridad y funcionamiento continuo son de importancia fundamental para Panamá, Estados Unidos y la comunidad internacional”, señaló el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Las maniobras incluyen entrenamientos en el mar y en zonas selváticas alrededor del canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, además de ejercicios virtuales relacionados con la ciberseguridad y planificación.

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La “mejor manera” de “preservar la paz” y “garantizar la continuidad del comercio mundial es estar preparados para responder de manera coordinada y eficaz a cualquier amenaza”, afirmó Ábrego.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde será la visita del secretario de Defensa de EE. UU. a Panamá?
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, estará en Panamá el próximo 13 de agosto para participar en el acto oficial de clausura de las maniobras militares multinacionales en el país centroamericano.
¿Qué países participan en los ejercicios militares de protección del canal de Panamá?
En las maniobras participan cerca de 20 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Perú y el Reino Unido.
¿En qué consisten los entrenamientos militares alrededor del Canal de Panamá?
Las operaciones incluyen maniobras en el mar, entrenamientos tácticos en zonas selváticas cercanas al canal y simulaciones virtuales orientadas a la planificación estratégica y la ciberseguridad.

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