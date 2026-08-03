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Cartagena y Medellín, el destino favorito de los futbolistas europeos al pasar vacaciones en Colombia

Jugadores de la élite mundial como Joao Félix, Kevin De Bruyne e Iker Casillas estuvieron de paso por Colombia descansando de sus temporadas y compartiendo la belleza de diferentes sitios del territorio nacional.

  • João Félix, Iker Casillas y Kevin de Bruyne han sido algunos futbolistas que han elegido a Colombia para descansar. Foto: tomadas de Instagram
    João Félix, Iker Casillas y Kevin de Bruyne han sido algunos futbolistas que han elegido a Colombia para descansar. Foto: tomadas de Instagram
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Atraídos por su belleza, sus paisajes, su gente o quizás su clima, se ha vuelto recurrente que futbolistas de las ligas más importantes de Europa y del mundo pasen su temporada de vacaciones en Colombia, siendo Cartagena y Medellín los lugares elegidos para su descanso.

El más reciente pareciera ser Lamine Yamal. El joven jugador del Barcelona y reciente campeón del Mundo con España se hizo viral en los últimos días al publicar en sus redes una foto con la bandera de Colombia.

Las imágenes corresponderían a una escala técnica que hizo su vuelo en Bogotá, pues al parecer se dirige a la ciudad de Cartagena a recargar energías antes de comenzar su temporada con el club catalán.

Lea también: Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia en sus vacaciones, ¿está de visita en el país?

Sin embargo, días atrás, quien estuvo en tierras cafeteras fue el jugador portugués del Al-Nassr, João Félix. El futbolista que ha pasado por el Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona, entre otros equipos, estuvo en el mes de julio paseando por Medellín, Sabaneta y Guatapé.

Otra estrella que pisó los paisajes colombianos es el belga Kevin De Bruyne, quien, perteneciendo al Manchester City, estuvo en el 2022 en las playas colombianas. En ese entonces sus vacaciones estuvieron en secreto hasta que tiempo después las imágenes fueron publicadas en redes sociales.

Aunque los tres futbolistas apenas han pisado el país una sola vez, el portero español Iker Casillas ha estado en Colombia dos veces: 2022 y 2025. En esta última hasta lució el tradicional sombrero vueltiao y publicó referencias a Gabriel García Márquez en sus redes.

El plan favorito de los futbolistas en Colombia cuando están de vacaciones

Uno de los atractivos para los futbolistas a la hora de visitar Colombia son sus playas. Evidencia de esto ha sido las estancias de Casillas y De Bruyne en las Islas del Rosario. Allí el arquero estuvo en el exclusivo Bora Bora Beach Club y el mediocampista belga en Isla Cholón.

Otro de los atractivos es el recorrido por lugares históricos, como Casillas que anduvo el Centro Histórico de Cartagena, y Félix que paseó por la Comuna 13 de Medellín. Este último también se dejó llevar por los paisajes naturales visitando el embalse de El Peñol en Guatapé y el mirador La Octava Maravilla en Sabaneta.

Salvo el portero español, los futbolistas suelen llegar al territorio colombiano con plan de solteros, o al menos así lo sugiere el arribar a Colombia con sus círculos de amigos, como De Bruyne, quien estuvo con su representante, y Félix, que no solo se le vio acompañado de amistades, sino que aprovechó para visitar a James Rodríguez. Yamal también pasaría en Cartagena con su primo Mohamed y su mejor amigo de la infancia, Souhaib.

Siga leyendo: Importante exfigura del fútbol y campeón mundial con España en 2010, estuvo de vacaciones en Colombia, ¿de quién se trata?

Preguntas y respuestas

¿Por qué Cartagena y Medellín son los destinos favoritos de futbolistas europeos en Colombia?
Cartagena y Medellín combinan playas, paisajes, clima, oferta turística y sitios históricos. Estos factores han convertido a ambas ciudades en los destinos más recurrentes para futbolistas que buscan descansar durante sus vacaciones.
¿Qué tipo de actividades realizan los futbolistas durante sus vacaciones en Colombia?
Principalmente disfrutan de playas, recorridos por centros históricos y visitas a paisajes naturales. Se destacan destinos como las Islas del Rosario, la Comuna 13, el embalse de El Peñol y el Centro Histórico de Cartagena.
¿Con quiénes suelen viajar los futbolistas extranjeros cuando vacacionan en Colombia?
La mayoría viaja acompañada de amigos o personas de su círculo cercano. João Félix estuvo con amistades, Kevin De Bruyne con su representante y Lamine Yamal viajaría con su primo y un amigo de la infancia.

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