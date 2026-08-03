Petro termina gobierno sin soltar X y pide crear “guardias libertadoras”

El presidente Gustavo Petro quiere irse a Princeton, en Estados Unidos, el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein. Eso escribió en su cuenta de X. Sin mayor contexto ni explicación, como ha ocurrido con muchas de sus publicaciones durante los últimos cuatro años.
Fue apenas uno de la decena de mensajes que publicó en menos de 24 horas. Todos, de una u otra forma, fieles al estilo que marcó su paso por la Presidencia: más enredados que claros.
En la recta final de su mandato, mientras la Casa de Nariño se prepara para recibir a Abelardo de la Espriella, el jefe de Estado parece decidido a no soltar el celular ni el debate público. En ese mismo lapso volvió a hablar de un supuesto fraude electoral, cuestionó el retiro espiritual del nuevo gabinete y hasta terminó reflexionando sobre las libertades humanas en el mundo.
Lea también: Petro niega las versiones contra su exesposa Verónica Alcocer: “no es cierta la calumnia”
Si algo caracterizó los cuatro años de Petro fue su cuenta de X. Desde allí anunció decisiones de gobierno, respondió a sus contradictores, marcó buena parte de la agenda política y, en más de una ocasión, obligó a ministros y funcionarios a salir a explicar el alcance de sus mensajes. A pocos días de dejar el poder, esa sigue siendo su principal tribuna.