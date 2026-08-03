Petro termina gobierno sin soltar X y pide crear “guardias libertadoras”

El presidente Gustavo Petro quiere irse a Princeton, en Estados Unidos, el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein. Eso escribió en su cuenta de X. Sin mayor contexto ni explicación, como ha ocurrido con muchas de sus publicaciones durante los últimos cuatro años. Fue apenas uno de la decena de mensajes que publicó en menos de 24 horas. Todos, de una u otra forma, fieles al estilo que marcó su paso por la Presidencia: más enredados que claros. En la recta final de su mandato, mientras la Casa de Nariño se prepara para recibir a Abelardo de la Espriella, el jefe de Estado parece decidido a no soltar el celular ni el debate público. En ese mismo lapso volvió a hablar de un supuesto fraude electoral, cuestionó el retiro espiritual del nuevo gabinete y hasta terminó reflexionando sobre las libertades humanas en el mundo. Lea también: Petro niega las versiones contra su exesposa Verónica Alcocer: “no es cierta la calumnia” Si algo caracterizó los cuatro años de Petro fue su cuenta de X. Desde allí anunció decisiones de gobierno, respondió a sus contradictores, marcó buena parte de la agenda política y, en más de una ocasión, obligó a ministros y funcionarios a salir a explicar el alcance de sus mensajes. A pocos días de dejar el poder, esa sigue siendo su principal tribuna.

¿Otra vez narrativa de “fraude”?

Y es que, como acostumbra a hacerlo, en sus extensas intervenciones escritas bajo la infinidad de caracteres, Petro descalificó los resultados de las elecciones en las que quedó electo Abelardo de la Espriella. Dijo que el candidato Iván Cepeda Castro fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales y denunció un supuesto fraude en los comicios, que, según él, se habría fraguado desde Israel. “La primera certeza que debe tener el pueblo es que Iván Cepeda ganó la presidencia, que las elecciones se las robaron los israelíes adinerados dirigidos por un genocida y lo hicieron desde el extranjero modificando la votación en 1665 puestos electorales ya detectados”. Además, dijo que “el régimen electoral de Colombia debe cambiar sustancialmente si no queremos más violencia. Nuestra respuesta debe ser sabia, prudente, pacífica, pero con contundencia. Estamos ante un gobierno ilegítimo y hay que acordar formas organizativas de la sociedad hacia el poder popular para que el país se gobierne en el territorio bajo la constitución”. Pero eso no fue todo. En otro mensaje, defendió la libertad de pensamiento, expresión y creencias como uno de los principales logros de la civilización y aseguró que los países que se consideran libres no deberían restringir el ingreso de personas en sus fronteras. “El principio fundamental al que ha llegado la civilización es la libertad de pensamiento y expresión y la libertad de creencias”, afirmó Petro. En esa línea, agregó que “el país de la libertad no puede detener en sus fronteras a los hombres y mujeres que se consideran libres”. Entérese: Sindicato de UNP denuncia que la entidad planea cientos de contrataciones a tres días del cambio de gobierno El mandatario también abogó por una mayor apertura migratoria a nivel global y sostuvo que “la humanidad será más civilizada el día que exista la libre circulación de los seres humanos por el mundo”. Esto, en medio de una reacción a una publicación en la que se cuestiona una nueva política migratoria de Estados Unidos para restringir el ingreso de extranjeros que promuevan discursos de odio o expresen posiciones contra Israel.

Sobre violencia en el Cauca