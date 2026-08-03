¿Cómo y desde dónde se puede ver el eclipse solar total de agosto? Lo que debe hacer para proteger su vista

Millones de personas podrán observar el próximo 12 de agosto uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse solar total que cruzará parte de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y Portugal. Además, un eclipse parcial será visible desde gran parte de Europa, el norte de Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África. El fenómeno será especialmente llamativo en España, donde comenzará una serie de tres eclipses visibles durante los próximos dos años. En algunas zonas del país, el eclipse coincidirá con el atardecer, ofreciendo una imagen poco habitual de un Sol en forma de creciente ocultándose tras el horizonte. Pero más allá del espectáculo, los expertos insisten en una advertencia: observar el eclipse sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles en los ojos.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos en una franja específica del planeta conocida como la “franja de totalidad”. Las personas ubicadas dentro de esa trayectoria podrán observar cómo el Sol desaparece por completo, permitiendo apreciar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Fuera de esa franja solo será visible un eclipse parcial, en el que la Luna cubre únicamente una parte del disco solar. En estos casos, la radiación solar sigue siendo extremadamente intensa y representa un riesgo para la visión.

La NASA y otros organismos especializados recuerdan que solo existe un momento en el que es seguro observar el Sol sin protección: durante los pocos minutos de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. En cuanto aparece nuevamente un pequeño borde de luz solar, es indispensable volver a utilizar protección ocular. El Instituto de Astrofísica de Canarias advierte que incluso si solo queda visible el 1% del Sol, la radiación continúa siendo suficiente para provocar daños permanentes en las células fotosensibles de la retina. Mirar directamente al Sol puede ocasionar retinopatía solar, una lesión causada por la radiación que destruye parte del tejido retinal. Esta afección puede provocar visión borrosa, manchas oscuras, pérdida de la visión central e incluso ceguera parcial.

Uno de los casos más conocidos ocurrió tras el eclipse total de 2017 en Estados Unidos, cuando una joven sufrió daños permanentes en ambos ojos después de utilizar unas gafas que no cumplían los estándares internacionales de seguridad.

¿Las gafas de sol protegen durante un eclipse?

No. De hecho, uno de los errores más frecuentes es creer que unas gafas de sol convencionales son suficientes para observar un eclipse. Las gafas de sol, incluso las más oscuras, están diseñadas para reducir el brillo y bloquear parte de la radiación ultravioleta durante actividades cotidianas, pero no ofrecen la protección necesaria frente a la intensa radiación solar cuando se mira directamente al Sol. Lea aquí: “Presenciaron un eclipse”: la astronauta que comunicó a Artemis II relata el récord lunar Para observar un eclipse es indispensable utilizar gafas para eclipse o visores solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2. Estos filtros son aproximadamente 100.000 veces más oscuros que unas gafas de sol tradicionales y bloquean casi toda la luz visible, además de la radiación infrarroja y ultravioleta.

¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura? qué hacer y qué no

Observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede causar daños permanentes en la retina. Para disfrutar del fenómeno de forma segura, la recomendación es utilizar gafas para eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 o un visor solar homologado. Si va a usar un telescopio, binoculares o una cámara, estos deben contar con un filtro solar especial instalado en la parte frontal. La NASA advierte que nunca se debe mirar el Sol a través de estos equipos sin el filtro adecuado, incluso si se llevan puestas gafas para eclipse, ya que la concentración de los rayos solares puede provocar lesiones graves en los ojos.

Los expertos también aconsejan ponerse las gafas antes de mirar hacia el Sol y quitárselas únicamente después de apartar la vista. En el caso de los niños, un adulto debe supervisar que utilicen correctamente la protección durante toda la observación. Si no dispone de gafas certificadas, la opción más segura es observar el eclipse de forma indirecta mediante un proyector estenopeico —hecho, por ejemplo, con una cartulina perforada— o aprovechar objetos como coladores o incluso la sombra proyectada por las hojas de los árboles, que permiten apreciar la forma del eclipse sin mirar directamente al Sol. También pueden utilizarse filtros de soldadura con sombra 12 o superior, aunque los especialistas recomiendan los niveles 13 o 14. En cambio, los cascos de soldadura con oscurecimiento automático no ofrecen una protección adecuada para este tipo de observación. Las gafas para eclipse no tienen fecha de vencimiento siempre que estén certificadas, no presenten rayones, perforaciones o daños y se conserven correctamente. Para prolongar su vida útil, es recomendable guardarlas en su empaque original y limpiarlas únicamente con un paño seco o un pañuelo suave. Entérese: ¿Dónde se verá el eclipse solar total de 2026? Conozca los países privilegiados Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas