La situación judicial de David Racero se complica con investigación formal de la Corte por el caso del fruver

La situación judicial del representante a la Cámara, David Racero, se torna cada vez más compleja. A los procesos que ya cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, se suma ahora un nuevo escenario de investigación.
La Corte Suprema le abrió una investigación formal por el delito de concusión, una conducta que castiga a los servidores públicos que, aprovechando su cargo, exigen o solicitan de manera indebida dinero o beneficios, ya sea para su propio provecho o para terceros.
En este caso, la Corte indaga un entramado de pagos irregulares que salpican a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero. Según las pesquisas, varios de sus colaboradores habrían cubierto con recursos propios gastos personales del congresista, incluidos consumos de sus tarjetas de crédito, pagos de mercado de su residencia e incluso transferencias a miembros de su familia, entre ellos su padre.