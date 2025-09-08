La situación judicial de David Racero se complica con investigación formal de la Corte por el caso del fruver

La situación judicial del representante a la Cámara, David Racero, se torna cada vez más compleja. A los procesos que ya cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, se suma ahora un nuevo escenario de investigación. La Corte Suprema le abrió una investigación formal por el delito de concusión, una conducta que castiga a los servidores públicos que, aprovechando su cargo, exigen o solicitan de manera indebida dinero o beneficios, ya sea para su propio provecho o para terceros. En este caso, la Corte indaga un entramado de pagos irregulares que salpican a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero. Según las pesquisas, varios de sus colaboradores habrían cubierto con recursos propios gastos personales del congresista, incluidos consumos de sus tarjetas de crédito, pagos de mercado de su residencia e incluso transferencias a miembros de su familia, entre ellos su padre.

La Sala de Instrucción del alto tribunal, investiga las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Por cuenta de estos hechos, ya se vienen practicando pruebas y recogiendo declaraciones. Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para escuchar a Racero Mayorca en declaratoria. Al respecto, el propio Racero ha intentado desmarcarse de las acusaciones y ha sostenido públicamente que esos desembolsos corresponden a “devoluciones de préstamos” que él mismo hacía a sus asesores, quienes, según su versión, posteriormente le habrían reembolsado el dinero de esa manera. No obstante, para la Corte la justificación no es suficiente y por ello decidió abrir un nuevo frente judicial que podría complicar aún más su panorama político y jurídico. Lea aquí: Audio muestra a David Racero ofreciendo trabajo por $1 millón con jornadas de 13 horas y sin prestaciones: estos son sus escándalos

Las pruebas contra Racero