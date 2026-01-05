Finalizó primera audiencia contra Nicolás Maduro donde se declaró no culpable: en marzo volverá a la Corte

Nicolás Maduro compareció por primera vez este lunes ante el juez Alvin Hellerstein, en un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentó cuatro cargos por “narcoterrorismo” presentados por la justicia estadounidense y se declaró inocente de todos ellos.

La audiencia fue breve. El trámite duró cerca de media hora y dejó varias escenas que marcaron la jornada judicial. Por ahora, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no volverán a comparecer ante el juez hasta marzo.

Desde tempranas horas, un fuerte despliegue de seguridad rodeó la corte. Agentes federales custodiaron los accesos mientras decenas de personas se concentraban en los alrededores del edificio, entre ellas miembros del exilio venezolano, para quienes el desarrollo de la diligencia resultó paradójico: la lectura de cargos que durante años reclamaron se vio atravesada por solicitudes procesales de la defensa que, a su juicio, ralentizan el camino hacia un eventual juicio.

En la sala, el juez Alvin Hellerstein presidió la audiencia en la que se leyeron formalmente los cargos contra Nicolás Maduro y su esposa. Los abogados del exmandatario apelaron a asuntos médicos que, según expusieron, deben ser atendidos tanto en el caso de Maduro como en el de Flores, quien, de acuerdo con la defensa, presenta aparentes rasguños en su cuerpo. Ambos solicitaron una visita consular, petición que el juez reconoció como un derecho y autorizó conforme a los protocolos legales.

Nicolás Maduro ingresó a la sala con una camisa anaranjada y tomó asiento en la silla asignada frente al estrado. Apoyó los brazos en los descansabrazos y, según relataron testigos, se mostró inquieto, mirando a su alrededor. En varios momentos bajó levemente la cabeza y juntó las manos en un gesto que pareció de oración.

Ese lenguaje corporal contrastó con su postura verbal. Se declaró no culpable, afirmó ser “un hombre decente” y reiteró que aún es el presidente de Venezuela. También sostuvo que conocía la acusación en su contra desde el primer momento y en detalle, y expresó que prefería leerla por sí mismo antes que escucharla del juez.

Cuando se le preguntó si estaba plenamente informado de sus derechos en este proceso, respondió que no los conoce del todo y solicitó la visita del cónsul de Venezuela. Cilia Flores, por su parte, se declaró “completamente inocente” y afirmó que continúa siendo la primera dama del país.

Con la audiencia cerrada, ambos se declararon formalmente no culpables y el caso entra ahora en una etapa que anticipa un largo recorrido judicial. Intercambio de pruebas, definición de estrategias, eventuales negociaciones y la búsqueda de un jurado. Según se informó al cierre de la diligencia, la próxima comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el tribunal está programada para el 17 de marzo. Abogados presentes en la sala, como Joseph Malud, señalaron que, hasta el momento, no se han observado anomalías en el desarrollo del proceso.

La comparecencia marca el primer acto público de un proceso judicial que se venía estructurando desde hace varios meses en una de las fiscalías gringas más influyentes.

La audiencia la presidió Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción conocida por llevar casos complejos relacionados con terrorismo, narcotráfico y redes financieras trasnacionales. Clayton encabeza el equipo que desde este lunes comenzará a revelar la evidencia recopilada por agencias federales contra el mandatario venezolano, de 63 años.

De acuerdo con el expediente, Maduro enfrenta múltiples acusaciones de carácter penal. La más grave es la de conspiración de narcoterrorismo, bajo el señalamiento de haber participado en la distribución de al menos cinco kilos de cocaína. En ese contexto, autoridades estadounidenses lo vinculan con el denominado Cártel de los Soles, organización que, según la acusación, operaría desde estructuras del Estado venezolano.