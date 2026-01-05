¡Ojo! Colombianos en el exterior tienen hasta el 8 de enero para inscribir su cédula para elecciones de 2026

Los colombianos residentes en el exterior que quieran participar en las elecciones legislativas de 2026 deben tener en cuenta el periodo de inscripción de cédulas y cambio de puesto de votación para las elecciones al Congreso de la República y de Presidencia.

El plazo para quienes aún no han realizado el trámite y buscan ejercer su derecho al voto para el Congreso desde fuera del país vence este 8 de enero de 2026.

Según el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones al Congreso se celebrarán el 8 de marzo de 2026, y la norma establece que la inscripción de ciudadanos debe cerrarse dos meses antes de la jornada electoral.

No obstante, la Cancillería aclaró que este cierre no aplica para las elecciones presidenciales. En el caso de los comicios para presidente y vicepresidente de la República, programados para el 31 de mayo de 2026, el plazo para inscribir la cédula en el exterior será hasta el 31 de marzo de 2026.

El proceso de inscripción está dirigido a ciudadanos colombianos mayores de 18 años, por nacimiento o por adopción, que residan fuera del país. También aplica para aquellos que necesiten cambiar su puesto de votación.

Para realizar el trámite se requiere contar con cédula de ciudadanía colombiana vigente —en su versión amarilla con hologramas o digital— y pasaporte vigente.

La inscripción puede hacerse de manera presencial en el consulado colombiano más cercano, dentro del horario de atención al público.