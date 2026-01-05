x

¡Ojo! Colombianos en el exterior tienen hasta el 8 de enero para inscribir su cédula para elecciones de 2026

El plazo de la Registraduría para que los connacionales en el exterior inscriban su cédula es de dos meses antes de las elecciones a Congreso y Presidencia.

  • El 8 de enero y el 31 de marzo de 2026 son las fechas clave para inscribir la cédula a las elecciones para el Congreso y la Presidencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Los colombianos residentes en el exterior que quieran participar en las elecciones legislativas de 2026 deben tener en cuenta el periodo de inscripción de cédulas y cambio de puesto de votación para las elecciones al Congreso de la República y de Presidencia.

El plazo para quienes aún no han realizado el trámite y buscan ejercer su derecho al voto para el Congreso desde fuera del país vence este 8 de enero de 2026.

Según el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones al Congreso se celebrarán el 8 de marzo de 2026, y la norma establece que la inscripción de ciudadanos debe cerrarse dos meses antes de la jornada electoral.

No obstante, la Cancillería aclaró que este cierre no aplica para las elecciones presidenciales. En el caso de los comicios para presidente y vicepresidente de la República, programados para el 31 de mayo de 2026, el plazo para inscribir la cédula en el exterior será hasta el 31 de marzo de 2026.

El proceso de inscripción está dirigido a ciudadanos colombianos mayores de 18 años, por nacimiento o por adopción, que residan fuera del país. También aplica para aquellos que necesiten cambiar su puesto de votación.

Para realizar el trámite se requiere contar con cédula de ciudadanía colombiana vigente —en su versión amarilla con hologramas o digital— y pasaporte vigente.

La inscripción puede hacerse de manera presencial en el consulado colombiano más cercano, dentro del horario de atención al público.

También a través de la plataforma disponible solo para los colombianos residentes en el exterior o a la página web de la entidad, donde deberán escanear el código QR ‘Inscripción en el exterior’ que aparece en el home. Este los dirigirá a la plataforma en la cual podrán actualizar su puesto de votación.

El proceso se realiza con autenticación biométrica facial desde el celular. En el caso de que el trámite de inscripción no sea exitoso, deberá acudir presencialmente a un consulado.

La autoridad electoral también recordó que los ciudadanos pueden verificar su lugar actual de votación en el portal oficial de la Registraduría.

En cuanto a los ciudadanos cuya cédula fue expedida por primera vez, la Registraduría precisó que sí podrán votar, siempre que el documento haya sido expedido al menos cuatro meses antes de la respectiva elección. Para el caso del Congreso, esto implica que la cédula debe haber sido expedida a más tardar el 8 de noviembre de 2025.

A la fecha, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar.

El calendario electoral contempla además que el 2 de marzo de 2026 se iniciará el periodo de votación fuera del país para Congreso, el cual se extenderá durante una semana, comenzando el lunes anterior a la jornada electoral en el territorio nacional.

