Con una inversión de $24.000 millones, EPM recuperó hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia

Tras un cese de operaciones que se extendió por más de doce meses, Empresas Públicas de Medellín (EPM) oficializó la reactivación de la cadena de generación hidroeléctrica ubicada en el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño. La puesta en marcha de estas centrales requirió una inversión aproximada de $24.000 millones, destinados a la rehabilitación integral de su infraestructura física y electromecánica. Puede leer: Inició segunda etapa de la venta de acciones que aún tiene EPM en UNE, ¿quiénes pueden ofertar? El proyecto de recuperación se centró en las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) Sonsón I y Sonsón II. Según los reportes técnicos de la compañía, la intervención incluyó el desmontaje y la sustitución de una tubería de carga de 875 metros de longitud en la central Sonsón I, además de diversas obras civiles y la modernización de los equipos de generación. Las labores presentaron desafíos logísticos significativos debido a la topografía de la zona rural donde se asienta el complejo. Para el transporte de materiales y el retiro de la tubería antigua, los ingenieros debieron implementar un sistema de transporte mediante monorriel y malacates.

Aporte energético y beneficios locales

Con el reinicio de actividades, el complejo hidroeléctrico inyecta nuevamente 18.5 megavatios (MW) de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN). De este total, la central Sonsón I contribuye con 8.5 MW, mientras que Sonsón II aporta los 10 MW restantes. Este bloque de energía busca fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico en el departamento y el país, especialmente en coyunturas de alta demanda. Para el municipio de Sonsón, la reactivación de las plantas implica el restablecimiento de las transferencias del sector eléctrico. Estos recursos, normados por ley para los municipios generadores, son claves para la financiación de proyectos de inversión social y ambiental en la localidad. Siga leyendo: Logro histórico: EPM aseguró la provisión de agua por 60 años para el Valle de Aburrá Sebastián Barbosa, líder del proyecto de rehabilitación, señaló que las intervenciones no solo buscaron reparar, sino repotenciar la infraestructura para garantizar una operación segura y confiable bajo estándares modernos. Adicionalmente, el proyecto contempló componentes de sostenibilidad, como la revegetalización de las áreas intervenidas y el monitoreo de variables ecológicas para asegurar el caudal ambiental del afluente.

La red de pequeñas centrales de EPM

Estas centrales tienen un arraigo histórico en la región. Sonsón I comenzó a operar en 1965, aprovechando un salto de 500 metros del río Sonsón, y Sonsón II se incorporó en 2001. Ambas infraestructuras pasaron a formar parte de los activos de EPM tras la adquisición de la extinta Empresa Antioqueña de Energía (EADE). La operación en Sonsón se integra a una red más amplia de generación a menor escala que EPM administra en el departamento. Actualmente, la compañía opera 11 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) distribuidas en diversas subregiones de Antioquia, las cuales suman una capacidad efectiva neta de 124 MW.