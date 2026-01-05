Con una inversión de $24.000 millones, EPM recuperó hidroeléctrica de Sonsón, Antioquia

Tras un cese de operaciones que se extendió por más de doce meses, Empresas Públicas de Medellín (EPM) oficializó la reactivación de la cadena de generación hidroeléctrica ubicada en el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño. La puesta en marcha de estas centrales requirió una inversión aproximada de $24.000 millones, destinados a la rehabilitación integral de su infraestructura física y electromecánica.
El proyecto de recuperación se centró en las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) Sonsón I y Sonsón II. Según los reportes técnicos de la compañía, la intervención incluyó el desmontaje y la sustitución de una tubería de carga de 875 metros de longitud en la central Sonsón I, además de diversas obras civiles y la modernización de los equipos de generación.
Las labores presentaron desafíos logísticos significativos debido a la topografía de la zona rural donde se asienta el complejo. Para el transporte de materiales y el retiro de la tubería antigua, los ingenieros debieron implementar un sistema de transporte mediante monorriel y malacates.