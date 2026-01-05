Echaron a la secretaria de Educación de Amagá por participar en una riña en el municipio

Las riñas en medio del recibimiento de año nuevo en Amagá no solo estuvieron protagonizadas por borrachos y desadaptados, también y de manera sorpresiva, algunos funcionarios públicos de este municipio ubicado al Suroeste antioqueño, se habrían dejado “contagiar” por la mala conducta, siendo partícipes de bochornosos acontecimientos en plena vía pública.
En una de las peleas que quedó registrada en video, estuvo involucrada nada más y nada menos que Salomé Rojas, actual secretaria de Educación de Amagá, quien, al parecer, perdió por completo su cordura y se fue a los golpes con otras personas.
En el video también aparece una mujer, quien presuntamente, sin una versión oficial que lo confirme, sería una familiar de la funcionaria. Se le ve con una arma blanca en la mano derecha, quizá para defenderse si los ánimos se caldeaban aún más.