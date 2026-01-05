x

Echaron a la secretaria de Educación de Amagá por participar en una riña en el municipio

El alcalde de esta localidad, Wílser Molina, rechazó los actos de violencia y dijo que habrá sanciones. Conozca los detalles.

  A la izquierda, lo que fue la riña entre la secretaria de Educación de Amagá y otras personas; a la derecha, quien, presuntamente, sería una familiar de la funcionaria con una arma blanca en su mano derecha. FOTO Cortesía Antioquia Amanece.
El Colombiano
hace 7 horas
Las riñas en medio del recibimiento de año nuevo en Amagá no solo estuvieron protagonizadas por borrachos y desadaptados, también y de manera sorpresiva, algunos funcionarios públicos de este municipio ubicado al Suroeste antioqueño, se habrían dejado “contagiar” por la mala conducta, siendo partícipes de bochornosos acontecimientos en plena vía pública.

Lea más: Riñas y violencia intrafamiliar, entre los reportes de las 1.701 llamadas que atendió la Policía en Antioquia durante Año Nuevo

En una de las peleas que quedó registrada en video, estuvo involucrada nada más y nada menos que Salomé Rojas, actual secretaria de Educación de Amagá, quien, al parecer, perdió por completo su cordura y se fue a los golpes con otras personas.

En el video también aparece una mujer, quien presuntamente, sin una versión oficial que lo confirme, sería una familiar de la funcionaria. Se le ve con una arma blanca en la mano derecha, quizá para defenderse si los ánimos se caldeaban aún más.

Los hechos se viralizaron rápidamente en redes sociales donde los comentarios no tardaron en aparecer. Ante la gravedad del acontecimiento, el alcalde de esta municipalidad, Wílser Darío Molina Molina, se pronunció, rechazó lo sucedido y anunció que la funcionaria ya no hacía parte de su equipo de trabajo.

“No podemos tolerar que funcionarios de la administración se vean inmersos en escándalos así sean en horas extralaborales”, señaló Molina.

El mandatario también explicó que la razón de la pelea habría sido porque Rojas estaba defendiendo a su madre y a su hermana en medio de una pelea.

Sin embargo, dijo que la sacaba como “medida provisional” hasta que se “investigara a fondo” el asunto.

“Los funcionarios tienen que ser recíprocos a esa lealtad, a ese voto de confianza que la Administración ha depositado en ellos. Se los he dicho en Consejo de Gobierno: la mujer del César tiene que ser y parecer. Y no se compadece que funcionarios nuestros estén en espacios públicos, que a pesar de ser de la esfera de lo privado, generen escándalos, eso no lo puedo tolerar, porque si algo he hecho es ser reiterativo con el llamado en pedirles que sean muy cuidadosos, porque cuando nos volvemos personas públicamente expuestas, los ojos de la sociedad están puestos en cada uno de nosotros”, precisó.

A su vez, el mandatario llamó la atención a la comunidad amagaseña por la falta de tolerancia y poca cultura que los hace terminar en conflictos y peleas.

Entérese: Lamentable: hallan muerta a pareja de esposos en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño

Cabe recordar que a la línea 123 de la Policía en Antioquia, entre la medianoche del 1 de enero de 2026 hasta las siete de la mañana de ese mismo día, recibió 1.701 llamadas, entre las que destacan 167 por alteración al orden público, 85 por violencia intrafamiliar y 82 por agresión entre ciudadanos.

Utilidad para la vida