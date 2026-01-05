Tres viejos conocidos se sumarían como refuerzos para el DIM en 2026, ¿de quiénes se trata?

La operación aún no se ha cerrado. Por lo menos no hay confirmación oficial. Sin embargo, los aficionados ya hacen cuentas alegres: piden que ese dinero –y los casi 10 millones de dólares que han ingresado por ventas en el último año–, se inviertan para traer refuerzos de categoría, figuras que marquen la diferencia.

¿Quiénes son las figuras que regresarían al Medellín?

Cada mercado de pases se anhela que el Medellín haga una contratación que muestre autoridad. Por eso, siempre aparecen en la mente de los hinchas –no tanto en la mesa–, nombres como el de Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Germán Ezequiel Cano, quienes en algún momento brillaron con El Poderoso y los aficionados esperan regresen algún día. Quintero estuvo cerca el año pasado, pero no se concretó. Cuadrado ha dicho que aún quiere seguir en Europa un par de años más y Cano tiene contrato hasta diciembre con Fluminense. Esta temporada, por lo menos durante el primer semestre del 2026, ninguno llegará. Sin embargo, tres futbolistas que ya tuvieron un paso por el Medellín y en el último tiempo han figurado, podrían regresar: sus fichajes estarían dentro del presupuesto que se maneja en las oficinas del barrio Pilsen de Itagüí.



Uno es joven, recién inicia su carrera, pero tiene una gran proyección a nivel internacional. El otro es un veterano que hace seis meses salió por primera vez del país. El primero es el juvenil Jhon Edwin Montaño, quien a sus 19 años es uno de los futbolistas del Grupo City, dueño del Manchester City de Inglaterra y otros equipos en el mundo. Montaño salió del Medellín en enero del 2025, después de marcar un gol en 14 encuentros disputados. Pagaron 3 millones de dólares por el 80% de su ficha. Lo enviaron al Lommel SK de la segunda división de Bélgica. No tuvo muchos minutos. De acuerdo con el portal Transfermarkt, disputó 14 partidos y ni marcó goles, ni dio asistencias. Además, en el tiempo en el cuadro con el que tiene contrato hasta finales del 2027, perdió la opción de jugar el Mundial sub-20 de Chile con la Selección Colombia por un acto de indisciplina –presuntamente haber tomado cerveza en el hotel de concentración. Por eso, se habla de que el DIM, dueño aún del 20% de su ficha, estaría muy cerca de cerrar un préstamo por un año con el Grupo City para que Montaño sume los minutos que le hacen falta y, además, ayude a los dirigidos por Alejandro Restrepo a entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de esta temporada (su gran objetivo).

¿Por qué Daniel Cataño regresaría al Medellín?

Entre tanto, el segundo futbolista que suena para volver al Medellín es el volante antioqueño Daniel Cataño. El mediocampista, de 33 años, fue una de las figuras Bolívar de Bolivia durante el segundo semestre del 2025, cuando salió de Millonarios. En el cuadro embajador encontró uno de los mejores rendimientos de su carrera y, por eso, llamó la atención en el extranjero. Sin embargo, Cataño quiere regresar a Colombia. Según contó Sebastián Olarte, representante del jugador, Daniel tendría un motivo personal para volver al país: su esposa tendría un problema de salud que la altura de La Paz, donde juega Bolívar, no permitiría resolver por completo. De acuerdo con lo que se sabe, la mujer tendría una afectación de vértigo y necesita tratamiento.

Por eso, el volante pretende regresar al país. Se dice que está haciendo todo lo posible para salir bien de Bolívar. También que en el DIM trabajan para cerrar la transferencia. De concretarse, este sería el segundo paso de Cataño por El Poderoso. El primero fue entre 2017 y 2018. Su llegada generó mucha expectativa. No obstante, no tuvo el mejor rendimiento: en los 34 partidos que jugó solo anotó dos goles y una asistencias. A pesar de ese antecedente, su llegada para reemplazar –cubrir–, el hueco que dejó la salida de Jarlan Barrera del cuadro rojo, ilusiona a los aficionados. Además, se habla de que el volante Didier Moreno, bicampeón del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla, también estaría cerca de regresar al cuadro rojo. El nacido en el Bajo Baudó, Chocó terminó su contrato con el cuadro barranquillero y se estima que firmaría por dos años con Medellín, elenco en el que ya tuvo dos pasos: el primero entre 2015 y 2018. El segundo en 2019.



