Capturan en el Norte del Aburrá a un hombre con más de 240 kilos de marihuana

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó sobre la captura de un hombre en una de las principales vías arterias de Bello, justo cuando transportaba una gran cantidad de estupefacientes.

Según trascendió, uniformados de las patrullas de Vigilancia le hicieron el pare a un vehículo tipo camioneta de color rojo, justo cuando este se movilizaba sobre la Autopista Norte, en el tramo que conecta a los municipios de Bello y Copacabana. En la inspección de rutina, los uniformados revisaron el automotor particular y se llevaron una sorpresa al hallar varios paquetes que contenían 49 empaques con aproximadamente un total de 242 kilogramos de marihuana, los cuales fueron incautados de manera inmediata. De igual forma, se incautó un teléfono celular del conductor.

Como resultado de esta acción, fue capturado el conductor, un hombre de 30 años de edad, quien deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación judicial.