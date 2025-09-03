x

Fotos con ‘El Costeño’ y tusi para vender: lo que encontraron en el celular del séptimo capturado en magnicidio de Miguel Uribe

Harold Daniel Barragán Ovalle, de 26 años, fue la última persona capturada por el atentado contra el senador. Este sospechoso, quien se declaró inocente en la imputación de cargos, tiene un prontuario criminal de 10 años.

    Esto fue lo que encontraron en el celular de Harold Daniel Barragán Ovalle, la séptima persona capturada en el atentado del precandidato Miguel Uribe Turbay. FOTO: Fiscalía - El Colombiano
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

03 de septiembre de 2025
bookmark

Han pasado más de 20 días desde la muerte del exsenador Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que fue baleado y que luchó por mantenerse con vida durante 2 meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este magnicidio ha generado zozobra y diversas incógnitas respecto a los responsables, pero también preocupación sobre el futuro en la democracia colombiana.

Hasta el momento han sido capturadas siete personas que al parecer estarían implicadas en el crimen. El último fue Harold Daniel Barragán Ovalle (26 años), más conocido como Harold y quien sería mano derecha de Elder José Arteaga (“El Costeño”) y habría ayudado en la fuga de alias Gabriela.

Lea también: “Plata o plomo”: inédito contenido del grupo de WhatsApp donde se planeó el magnicidio de Miguel Uribe

Aunque Barragán no estuvo presente en el ataque a Uribe Turbay, sí habría tenido gran influencia en la ejecución y coordinación del mismo, según las pruebas que las autoridades lograron recuperar de su celular. Por ejemplo, en el dispositivo móvil encontraron que pertenecía, junto con “El Costeño”, a un grupo de WhatsApp llamado “Plata o plomo”, según informó la Fiscalía.

En el chat “Plata o plomo” documentaban los movimientos del senador y la planeación de las actividades delictivas. También se dieron las comunicaciones para afinar los detalles del atentado, “incluidas cuatro llamadas en las que se concretó la participación del menor de edad que dispararía el arma”.

¿Qué más encontraron en el celular de Harold Daniel Barragán Ovalle?

A ‘Harold’ también le hallaron algunos registros de capturas de pantallas en cuatro videollamadas con “El Costeño”, quien figuraba como la cabeza logística en el atentado.

Fotos con ‘El Costeño’ y tusi para vender: lo que encontraron en el celular del séptimo capturado en magnicidio de Miguel Uribe

Las autoridades recuperaron fotografías de ambos criminales en donde posaban juntos, al igual que imágenes de una droga llamada “Tusi”, la cual fabricaban y vendían en el mercado de estupefacientes- así como algunas armas y la que utilizaron en el crimen: Glock de nueve milímetros-.

En una de las conversaciones se lee cuando en el grupo “Plata o plomo” hablan sobre el menor encargado de dispararle al senador- y la cantidad de dinero que este último recibiría por “la vuelta”- lo que dejaría entrever que Barragán fue el que lo buscó en el sur de la capital para que realizara las labores de sicariato.

Alias Harold se declaró inocente en la imputación de cargos en su contra; mientras tanto, las autoridades tienen en la mira a tres personas que también habrían participado en la muerte del senador: alias Mosco, ‘Viejo’ y ‘Caleño’.

Siga leyendo: Así es el prontuario criminal alias Harold, el séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe

