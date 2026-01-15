Caso Pandoro: Chiara Ferragni rompe el silencio tras el escándalo que sacudió su imperio digital

Tras más de dos años bajo escrutinio público y un proceso judicial que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, Chiara Ferragni fue absuelta este miércoles por un tribunal de Milán en los casos conocidos como Pandoro Gate y el de los huevos de Pascua, relacionados con campañas benéficas que derivaron en sanciones administrativas y una investigación penal.
La jueza Ilio Mannucci Pacini absolvió a la empresaria e influencer italiana luego de que la Fiscalía solicitara en noviembre una condena de 20 meses de prisión. La defensa de Ferragni había pedido la absolución durante la audiencia del pasado 19 de diciembre.
En una entrevista concedida a Women’s Wear Daily (WWD) desde el despacho de su abogado en Milán, horas después del fallo, Ferragni habló por primera vez con amplitud sobre uno de los periodos más difíciles de su vida. “Después de más de dos años, por fin puedo hablar. Es como si hubiera perdido la voz, justo yo, que hice una carrera entera usando mi voz”, dijo.