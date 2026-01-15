x

Las seis series y películas más esperadas de 2026

2026 se perfila como un año clave para medir hacia dónde va el cine de franquicia y la televisión de prestigio.

    En medio de una avalancha de estrenos para este año, algunas producciones concentran una mayor expectativa. FOTOS cortesía
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

15 de enero de 2026
bookmark

Este año estará dominado por el regreso de los grandes eventos audiovisuales, tanto en cine como en televisión. En salas, el calendario arranca fuerte desde enero con Exterminio: El templo de huesos y Proyecto fin del mundo (20 de marzo), y escala hasta un segundo semestre cargado de estrenos de alto perfil como Supergirl (26 de junio), The Odyssey (17 de julio), Spider-Man: Un Nuevo Día (31 de julio), Clayface (11 de septiembre) y Street Fighter (16 de octubre).

El cierre del año estará concentrado en diciembre, con Avengers: Doomsday y Dune: Messiah compartiendo fecha el 18 de diciembre, y Werwulf, la nueva apuesta de Robert Eggers, llegando el 25 de ese mes.

En televisión, el panorama no es menos intenso y comienza desde los primeros días del año. Este enero marca el regreso de franquicias conocidas con títulos como Star Trek: Starfleet Academy, Wonder Man (27 de enero) y más adelante veremos nuevas temporadas de Monarch: Legacy of Monsters (27 de febrero) y Daredevil: Born Again (4 de marzo).

También regresarán The Boys (temporada final), The Bear (El oso), Ted Lasso, Beef y Los Anillos de Poder, junto con nuevas apuestas como Lanterns de DCU y Spider-Noir en Prime Video.

Pero en medio de esa avalancha de estrenos, algunas producciones concentran una mayor expectativa, como el salto definitivo de Euphoria a la adultez, la expansión del universo de Juego de Tronos con El caballero de los siete reinos, y el regreso al mundo distópico de Blade Runner en formato serial.

La Odisea

Estreno: 17 de julio

Christopher Nolan se enfrenta a uno de los relatos fundacionales de la literatura mundial con una adaptación épica de La Odisea. Protagonizada por Matt Damon como Odiseo y con un elenco coral. Promete ser uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera del director.

Avengers: Doomsday

Estreno: 18 diciembre

Marvel vuelve a reunir a los Avengers por primera vez en casi cinco años, en el que será su mayor evento cinematográfico de la década.

Con los hermanos Russo de regreso en la dirección y Robert Downey Jr. en el rol de Doctor Doom, la película apunta a redefinir el futuro del MCU.

Dune: Messiah

Estreno: 18 de diciembre

Denis Villeneuve continúa la saga de Paul Atreides con la adaptación del libro Dune Messiah. Ambientada más de una década después de los eventos de la segunda parte, la historia profundiza en las consecuencias del poder absoluto y en el costo político y espiritual del mesianismo.

El caballero de los siete reinos

El universo de Game of Thrones se expande con una historia más íntima y aventurera basada en los relatos de Dunk y Egg, de George R. R. Martin. Ambientada un siglo antes de GOT, la serie apuesta por el viaje, el honor y los pequeños conflictos en lugar de grandes guerras.

Euphoria – Temporada 3

Tras una pausa de cuatro años, la serie creada por Sam Levinson regresa con un salto temporal que saca a sus personajes del colegio y los enfrenta a la adultez. Zendaya vuelve como Rue en una temporada que promete reconfigurar el tono del drama y ampliar su universo narrativo.

Blade Runner 2099

Ambientada 50 años después de Blade Runner 2049, esta serie retoma el imaginario distópico creado por Philip K. Dick, adaptado por Ridley Scott y expandido por Denis Villeneuve. La producción promete profundizar en los dilemas éticos, tecnológicos y existenciales del universo Blade Runner.

Utilidad para la vida