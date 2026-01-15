“Fue un gran honor para mí conocer a María Corina, es maravillosa”: Donald Trump tras la reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a su encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que elogió su figura y calificó la reunión como un honor personal.
“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, escribió Trump.
En su publicación, el mandatario estadounidense también confirmó que Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella recibió, gesto que describió como una muestra de respeto mutuo. “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”, agregó.