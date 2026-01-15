Primer round de la final de Súperliga terminó en tablas, Teofilo fue héroe y villano en el Metropolitano

El duelo de ida de la final de la Súperliga entre Junior y Santa Fe quedó en tablas y ahora todo se definirá en el compromiso de vuelta, previsto para el miércoles, 21 de enero, en el estadio El Campín.
Santa Fe pegó primero, con el tanto de Rodallega, a los seis minutos del tiempo de reposición en la primera parte, aprovechando un mal pase de Jhomier Guerrero; quien trató de devolver el balón, pero lo hizo con un pase suave y ahí fue cuando el goleador, en velocidad ganó la pelota y definió ante la salida de Andrés Mosquera Marmolejo.