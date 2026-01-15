Después de 16 años, el templo del atletismo de Medellín tendrá pista nueva

Medellín tendrá nueva pista de atletismo. Después de más de 16 años, se hará una renovación en el estadio Alfonso Galvis, el principal centro de entrenamiento del atletismo en la ciudad.

Este jueves el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el próximo 16 de febrero iniciarán las obras de cambio de tapete, intervención en las graderías. La idea es que la entreguen en junio, cuando la ciudad será sede del Panamericano del deporte.

De acuerdo con lo expresado en la presentación del proyecto, la obra costará 21.000 millones de pesos. Además de los cambios en el estadio principal, se hará una pista alterna de 150 metros para el calentamiento de los deportistas. La intención es que se tenga un escenario como normativa internacional para que esté entre las mejores de América Latina.

También se hizo el anuncio de que habrá, en los próximos meses, obras en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, que también tiene un deterioro desde hace varios años.

Noticia en desarrollo...