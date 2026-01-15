Julio Iglesias habla por primera vez tras denuncias de agresión sexual: dice que “la verdad llegará muy pronto”

Julio Iglesias es un ídolo de generaciones. Su carrera artística, que tuvo sus orígenes en su frustrado deseo de jugar al fútbol –llegó a jugar en el Real Madrid– ha estado marcada de éxitos y pocos escándalos, por eso las denuncias de acoso y agresión sexual en su contra sacudieron al mundo del espectáculo.
Las graves denuncias trascendieron luego de la publicación este martes, 13 de enero, de una investigación del medio español ElDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univisión, en la que dos mujeres que trabajaron con él, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, lo denunciaron por haber sido sometidas a agresiones sexuales en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y Bahamas.
“Me sentí como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, dijo una de las mujeres, identificada como Rebeca, en la publicación de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, agregó la joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.