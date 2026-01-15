Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos

El precandidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, reportó gastos por 964 millones de pesos en la campaña de la consulta del Pacto Histórico a finales del año pasado. En esta medición electoral Cepeda le ganó con más de 1,5 millones de votos a Carolina Corcho, que sacó poco más de 670.000. Lo novedoso es que este viernes, según reveló La Silla Vacía, se conocieron los gastos de esa campaña y a sus financiadores.
La información de estos gastos está consignada en los informes contables que ambas campañas presentaron en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que los aspirantes a cargos de elección popular deben declarar sus ingresos y gastos de campaña.