Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos

El precandidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, reportó gastos por 964 millones de pesos en la campaña de la consulta del Pacto Histórico a finales del año pasado. En esta medición electoral Cepeda le ganó con más de 1,5 millones de votos a Carolina Corcho, que sacó poco más de 670.000. Lo novedoso es que este viernes, según reveló La Silla Vacía, se conocieron los gastos de esa campaña y a sus financiadores. La información de estos gastos está consignada en los informes contables que ambas campañas presentaron en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que los aspirantes a cargos de elección popular deben declarar sus ingresos y gastos de campaña.

Informe de Cuentas Claras campaña presidencial Iván Cepeda.

Es importante recordar que el tope máximo autorizado por la ley para esta campaña fue de 6.080 millones de pesos. En el caso de Cepeda, el reporte señala que 125 millones de pesos correspondieron a recursos propios del candidato. El monto restante provino de “contribuciones o donaciones de particulares”. Llama la atención que el mayor aporte fue realizado por la empresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, que donó $609 millones de pesos.

De manera adicional, su representante legal en 2024, Javier Antonio Pérez, efectuó una contribución individual por 116 millones de pesos. Este diario pudo corroborar que en el Registro Único Empresarial y Social el representante legal de la empresa es Pérez Páez y que la empresa registra en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Su fecha de matrícula está activa y data del 2018. Tiene como actividad económica servicios de “impresión, publicidad y comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico”. Según lo que reveló el periodista Melquisedec Torres, la empresa Samat Publicidad S. A. S. no reportó ingresos por “actividad ordinaria” y figura con un capital pagado de 20 millones de pesos, según el certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ciudad donde tiene su domicilio.

En conjunto, ambas donaciones suman cerca del 75 % del total de los gastos de la campaña, que ascendieron a 964 millones de pesos. Según estos reportes el propio candidato Iván Cepeda aportó 125 millones de pesos de su bolsillo.

Lo más llamativo del caso, es que las imágenes de Google Maps de agosto de 2024 muestran que Samat Publicidad S. A. S. opera en un modesto local ubicado en una esquina en el centro de la ciudad de Barranquilla.

Esto se conoce a pocos meses de que se realicen los comicios para la elección de curules en el Congreso que se llevarán a cabo este 8 de marzo.

Empresa en liquidación financió campaña de Corcho