DHL lidera programas para que las pymes exporten

HL Express Colombia consolida su posicionamiento como aliado estratégico para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, apoyado en estándares globales, innovación tecnológica y una agenda clara de sostenibilidad.
Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia, contó que la compañía ha fortalecido su capacidad para conectar negocios locales con mercados internacionales mediante programas como GoTrade, enfocados en facilitar el acceso al comercio exterior bajo el principio de pensar globalmente y actuar localmente.
Este enfoque se complementa con iniciativas como el Fellowship Program, desarrollado junto a Global Business School Network, que conecta talento académico con pymes para impulsar su expansión internacional.