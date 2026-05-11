Pequeños mineros aportan 35% de la producción de Aris

Por Ferney Arias Jiménez

Aris Mining consolida su estrategia de sostenibilidad en Colombia con un conjunto de iniciativas que abarcan educación, formalización minera y equidad de género, impactando a miles de estudiantes, trabajadores y mujeres en Antioquia y Caldas, y fortaleciendo el desarrollo social y económico de los territorios donde opera.

Es así como la empresa ha fortalecido su aporte a la educación en Antioquia, Caldas y Santander mediante la entrega de más de 20.000 Maletines del Saber a estudiantes de zonas rurales y urbanas, una iniciativa que alivia la carga económica de las familias y promueve la permanencia escolar. La estrategia se complementa con programas como Becas Colibrí, que ha beneficiado a más de 4.000 estudiantes en formación en inglés; cursos de preparación Preicfes para más de 3.000 jóvenes; y acciones de bienestar emocional que han impactado a más de 12.000 personas, contribuyendo a mejorar la calidad educativa y ampliar oportunidades en las comunidades donde la empresa tiene presencia. Además, impulsa la formalización minera en Marmato (Caldas) mediante alianzas con mineros tradicionales, integrándolos a operaciones legales bajo estándares de seguridad, cumplimiento normativo y responsabilidad ambiental.

A través de contratos de colaboración con empresas como MyC Compañía Minera y Kabood, la compañía promueve empleo formal, mejores condiciones laborales y acceso a prestaciones sociales, al tiempo que fortalece la productividad y la sostenibilidad del sector. Este modelo de coexistencia minera se complementa con otros procesos en curso, como asociaciones con organizaciones locales y proyectos piloto junto a la Agencia Nacional de Minería, consolidando un enfoque de largo plazo que beneficia tanto a los trabajadores como a las comunidades. Finalmente, Aris Mining promueve la equidad de género en Marmato (Caldas), desarrollado en alianza con entidades locales y el Sena. Esta iniciativa capacita a mujeres en áreas como construcción, manejo de residuos, finanzas personales y gestión de proyectos, facilitando su acceso a oportunidades laborales en sectores tradicionalmente masculinizados. Con ello, la compañía impulsa la inclusión, la diversificación económica del territorio y el fortalecimiento de las capacidades productivas femeninas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus comunidades.

Aris Mining fortalece su compromiso con el desarrollo social

La sostenibilidad se ha consolidado como una condición de competitividad y una oportunidad para el desarrollo del país. En Colombia, donde la minería representa cerca del 22% de las exportaciones, avanzar hacia un modelo moderno, formal y responsable es una apuesta estratégica para generar valor económico, social y ambiental en las áreas que operamos. “Desde Aris Mining, en Antioquia, Caldas y Santander, hemos demostrado que es posible”, afirma Alejandro Jiménez Country Manager Aris Mining. Cerca de 3.000 pequeños mineros hacen parte de esquemas de formalización, aportando actualmente el 35% de nuestra producción, con ello se ha evitado el uso, por parte de estos, de 140 toneladas de mercurio en los últimos 10 años y hemos generado más de 8.000 empleos formales, incluyendo empleados, mineros formalizados y contratistas.