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Pequeños mineros aportan 35% de la producción de Aris

La compañía minera refuerza su estrategia de sostenibilidad con la entrega de material escolar
y ejecuta programas de formación para las mujeres.

  • Buena parte de las operaciones de Aris Mining están en el Nordeste antioqueño y el norte de Caldas. FOTO EL COLOMBIANO
    Buena parte de las operaciones de Aris Mining están en el Nordeste antioqueño y el norte de Caldas. FOTO EL COLOMBIANO
Ferney Arias Jiménez
Ferney Arias Jiménez

Economía

hace 13 minutos
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Por Ferney Arias Jiménez

Aris Mining consolida su estrategia de sostenibilidad en Colombia con un conjunto de iniciativas que abarcan educación, formalización minera y equidad de género, impactando a miles de estudiantes, trabajadores y mujeres en Antioquia y Caldas, y fortaleciendo el desarrollo social y económico de los territorios donde opera.

Es así como la empresa ha fortalecido su aporte a la educación en Antioquia, Caldas y Santander mediante la entrega de más de 20.000 Maletines del Saber a estudiantes de zonas rurales y urbanas, una iniciativa que alivia la carga económica de las familias y promueve la permanencia escolar. La estrategia se complementa con programas como Becas Colibrí, que ha beneficiado a más de 4.000 estudiantes en formación en inglés; cursos de preparación Preicfes para más de 3.000 jóvenes; y acciones de bienestar emocional que han impactado a más de 12.000 personas, contribuyendo a mejorar la calidad educativa y ampliar oportunidades en las comunidades donde la empresa tiene presencia.

Además, impulsa la formalización minera en Marmato (Caldas) mediante alianzas con mineros tradicionales, integrándolos a operaciones legales bajo estándares de seguridad, cumplimiento normativo y responsabilidad ambiental.

A través de contratos de colaboración con empresas como MyC Compañía Minera y Kabood, la compañía promueve empleo formal, mejores condiciones laborales y acceso a prestaciones sociales, al tiempo que fortalece la productividad y la sostenibilidad del sector. Este modelo de coexistencia minera se complementa con otros procesos en curso, como asociaciones con organizaciones locales y proyectos piloto junto a la Agencia Nacional de Minería, consolidando un enfoque de largo plazo que beneficia tanto a los trabajadores como a las comunidades.

Finalmente, Aris Mining promueve la equidad de género en Marmato (Caldas), desarrollado en alianza con entidades locales y el Sena. Esta iniciativa capacita a mujeres en áreas como construcción, manejo de residuos, finanzas personales y gestión de proyectos, facilitando su acceso a oportunidades laborales en sectores tradicionalmente masculinizados. Con ello, la compañía impulsa la inclusión, la diversificación económica del territorio y el fortalecimiento de las capacidades productivas femeninas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus comunidades.

Aris Mining fortalece su compromiso con el desarrollo social

La sostenibilidad se ha consolidado como una condición de competitividad y una oportunidad para el desarrollo del país. En Colombia, donde la minería representa cerca del 22% de las exportaciones, avanzar hacia un modelo moderno, formal y responsable es una apuesta estratégica para generar valor económico, social y ambiental en las áreas que operamos.

“Desde Aris Mining, en Antioquia, Caldas y Santander, hemos demostrado que es posible”, afirma Alejandro Jiménez Country Manager Aris Mining. Cerca de 3.000 pequeños mineros hacen parte de esquemas de formalización, aportando actualmente el 35% de nuestra producción, con ello se ha evitado el uso, por parte de estos, de 140 toneladas de mercurio en los últimos 10 años y hemos generado más de 8.000 empleos formales, incluyendo empleados, mineros formalizados y contratistas.

A esto se suma una inversión social superior a US$76 millones entre 2022 y 2025. Esto se traduce en capacidades reales: más de 10.000 estudiantes beneficiados, desarrollo de infraestructura, cuidado ambiental y mayor inclusión laboral. Igualmente evidenciamos aportes por más de US$339 millones en impuestos y regalías.

Avanzamos en transición energética con la construcción de un parque solar, la hidroeléctrica Doña Teresa de Segovia, y la compra de energía de fuentes renovables, que reducen más de 3.800 toneladas de CO2 al año.

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