Video | La conmovedora imagen de la mascota de B King frente a su altar que es viral en redes

Una conmovedora imagen es viral en redes sociales, relacionada con el misterio que rodea el asesinato del cantante B King, a quienes familia, amigos y seguidores de B-King le dieron el último adiós en Medellín, tras su asesinato el 16 de septiembre en México. Le puede interesar: Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a B-King en Medellín, tras ser repatriado de México Se trata de un video difundido por Stefania Agudelo, hermana del artista, donde la mascota del cantante, al parecer llamada Riqueza Elena, aparece inmóvil, observando con la mirada fija el altar póstumo dedicado a su dueño en la que parece ser la casa de su familia.

La escena ha generado una oleada de reacciones, con miles de usuarios conmovidos por la aparente tristeza y el profundo duelo del animal, lo que reaviva el debate sobre la capacidad de las mascotas para procesar la pérdida de sus seres queridos. La viralización del clip generó una gran cantidad de comentarios en los que los internautas, expresaron su preocupación por el bienestar emocional de la perrita, ya que podría repercutir en su contra.

Varios usuarios señalaron la existencia de casos documentados donde los animales desarrollan cuadros de algo llamado como “pena moral”, llegando incluso a enfermarse o fallecer tras la muerte de sus seres queridos más cercanos. La emoción por el video se vio reflejado en sus comentarios. “Si la familia ha sentido el dolor de su partida, esta perrita sabe que su amo no volverá a su lado”; “y todavía hay quienes se preguntan si las mascotas son seres que sienten”; “hermosa postal, ella sabe que sigue allí como dijo Marcela Reyes que sintió su presencia”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las plataformas.

La lealtad de la mascota, no es la primera vez

Esta no es la primera vez que la lealtad del animal capta la atención pública. Durante el sepelio de B King en Medellín, las imágenes del perro acercándose al lugar del entierro se difundieron ampliamente. En aquella ocasión, su actitud serena y la expresión de su rostro fueron interpretadas por muchos como tristeza. La mascota incluso generó especulaciones al mantener la mirada fija en un punto específico, llevando a algunos asistentes a afirmar que percibía la presencia espiritual de su dueño.

Imágenes de B King junto a su perrita. FOTO: Tomada de redes sociales @bkingoficial

Stefania Agudelo, quien ha asumido la responsabilidad de recibir el cuerpo de su hermano y ha compartido activamente sus emociones en redes sociales, ha evidenciado en sus publicaciones la estrecha y afectuosa relación que unía al cantante y a su mascota, haciendo más conmovedora la escena del altar.

El caso de B King: un asesinato que sigue bajo investigación

La tragedia que originó este profundo dolor sigue envuelta en interrogantes. Bayron Sánchez, conocido como B King, pareja de la DJ Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido durante un viaje a México. Días después, se confirmó su asesinato tras hallar su cuerpo en una de las carreteras que conectan el Estado de México con la capital. Las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación tanto en México como en Colombia.

Momentos del funeral de Bayron Sánchez, más conocido como B King en Medellín. FOTO: Cortesía Familia de B King