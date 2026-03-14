Cámara por Antioquia: CD subió de 5 a 7 y PH de 2 a 3, Liberales y conservadores caen a su mínimo en 16 años

Solo bastaron 16 años para que la Cámara de Representantes por Antioquia diera un vuelco completo en su configuración. En 2010, los partidos Liberal y Conservador ejercieron su última gran hegemonía al conquistar 11 de las 17 curules disponibles; sin embargo, esa supremacía se diluyó elección tras elección. De aquel predominio pasaron a obtener siete escaños en 2014, seis en 2018 y 2022, hasta tocar fondo con solo cuatro curules el pasado domingo. Lea acá: Los seis hechos claves de las elecciones en Antioquia: ¿nuevo “bipartidismo” y un centro diluido? El golpe definitivo en el tablero lo dieron el Centro Democrático y el Pacto Histórico, fuerzas que hoy no solo desplazan al bipartidismo tradicional, sino que se consolidan como los mayores polos de votación en el país y el departamento al alcanzar 10 curules entre ambos.

Al contrastar el nuevo panorama con el periodo 2022-2026, la distribución de fuerzas evidencia cambios sustanciales: el Centro Democrático se fortaleció al subir de 5 a 7 escaños, mientras que el Pacto Histórico aumentó su presencia de 2 a 3 curules. En la otra orilla, los partidos Conservador y Liberal siguieron cediendo terreno, pasando de 3 a 2 representantes cada uno. Por su parte, Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez, irrumpió en la escena con dos plazas y Cambio Radical conservó su único escaño, aunque con un relevo interno: Nataly Vélez reemplazará a Mauricio Parodi. Del nuevo mapa electoral desaparecieron la Alianza Verde y Centro Esperanza, colectividades que perdieron las tres curules que sumaban en el cuatrienio anterior.

¿Quiénes serán los 17 representantes antioqueños a la Cámara de Representantes?

Aunque había renovación asegurada, porque de los 17 representantes actuales solo 8 buscaban la reelección, el revolcón fue mayor del esperado. Solo conservarán su curul Óscar Darío Pérez y Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Alejandro Toro (Pacto) y Luis Miguel López (Conservador). A Pérez y a Berrío los acompañarán en el CD el actual senador Andrés Guerra Hoyos, quien aseguró su curul en la Cámara con una votación récord de más de 114.000 votos, seguido por el exdiputado Gregorio Orjuela que superó los 92.000 sufragios. Lea acá: El Pacto obtuvo el 73% de su votación en Antioquia en municipios del Valle de Aburrá y el Oriente Completarían la bancada la comunicadora social de Bello Melissa Orrego Eusse (63.846 votos), el mencionado Óscar Darío Pérez (52.682), la exdiputada y exdirectora de Corantioquia Ana Ligia Mora (42.955), el exalcalde de El Santuario Juan David Zuluaga (38.730) y el actual representante Berrío (37.290). El Pacto Histórico consolidó su ascenso como la segunda fuerza a la Cámara en Antioquia al elevar su caudal electoral de 224.586 votos en 2022 a más de 394.000 sufragios. Este crecimiento le permitió asegurar una tercera curul, escaño que se suma a la continuidad de Toro, ficha del exalcalde Daniel Quintero.

La nueva bancada de la colectividad se completará con el activista Hernán Muriel y la ingeniera de minas Verónica Estrada, quien en la consulta previa del Pacto de octubre pasado sacó sorpresivamente 7.125 votos, siendo el Bajo Cauca antioqueño su fortín. Siga leyendo: Así quedó la Cámara por Antioquia: el 76% de los representantes paisas será debutante El Partido Liberal vio caer su votación de 300.970 a 223.870 sufragios, asegurando solo dos escaños con Camilo Gómez (del sector de Envigado) y Diver Franco (del grupo del investigado Julián Bedoya). Por su parte, el conservatismo sufrió un repliegue mayor al pasar de 313.603 a 204.000 votos, logrando apenas las curules del exdiputado Jaime Cano (candidato del senador Carlos Andrés Trujillo) y de Luis Miguel López, representante de la vertiente Unión Familia, los llamados Marianos.