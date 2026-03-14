¡Kimi Antonelli, histórico!: El piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1

Corría el año 2008 cuando un joven alemán llamado Sebastian Vettel ganó la pole position en Monza y se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo hasta el momento con 21 años, 2 meses y 11 días. Para aquel entonces, Andrea Kimi Antonelli tenía tan solo 2 años de edad. Este sábado 14 de marzo, después de casi 18 años, el récord de Vettel tiene nuevo dueño, pues el corredor de Mercedes hizo historia en China: con 19 años, 6 meses y 18 días se convierte en el piloto más joven en conseguir la vuelta más rápida de la clasificación ( pole ), tras lograr una vuelta de 1 minuto, 32 segundos y 64 milésimas.

La joya de Mercedes AMG se encuentra en su segunda temporada en F1. Llegó en el 2025 para reemplazar nada más y nada menos que a Lewis Hamilton, una tarea para nada fácil, pero que el italiano supo sobrellevar el año pasado y está dando una magnífica impresión en este arranque de 2026. Sin embargo, siempre hay algún lunar que arruina un poco el paisaje, y es que Antonelli ha fallado constantemente en las largadas, por lo que una pole position no quiere decir que ya tiene media carrera en el bolsillo, como sí lo podríamos decir con otros pilotos.

El nacido en Bolonia en el 2006 está preparado para seguir haciendo historia y quiere romper un nuevo récord: ser el piloto italiano más joven en ganar un Gran Premio. Además, Italia no alza su bandera en lo más alto del podio de una carrera de Fórmula 1 desde el 19 de marzo de 2006, ese día Giancarlo Fisichella se coronó en Malasia. Hay expectativa en el país de la bota y la pasta por lo que pueda pasar este fin de semana, pues no solamente uno de los suyos puede ganar en China, sino que su escudería por excelencia, Ferrari, se encuentra mejor que nunca y codeándose con Mercedes.

“Sería un sueño conseguir la primera victoria. El ritmo de carrera es muy fuerte. Necesito una buena largada, tengo que aprender qué hice mal esta mañana para solucionarlo”, dijo Antonelli.