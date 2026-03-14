¡Kimi Antonelli, histórico!: El piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1

Corría el año 2008 cuando un joven alemán llamado Sebastian Vettel ganó la pole position en Monza y se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo hasta el momento con 21 años, 2 meses y 11 días. Para aquel entonces, Andrea Kimi Antonelli tenía tan solo 2 años de edad. Este sábado 14 de marzo, después de casi 18 años, el récord de Vettel tiene nuevo dueño, pues el corredor de Mercedes hizo historia en China: con 19 años, 6 meses y 18 días se convierte en el piloto más joven en conseguir la vuelta más rápida de la clasificación (pole), tras lograr una vuelta de 1 minuto, 32 segundos y 64 milésimas.
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