Video | Luis Díaz pasó del cielo al infierno ante el Leverkusen: marcó su gol 21, pero recibió expulsión “injusta”

Dicen que el que peca y reza empata. Luis Díaz lo hizo durante el partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, válido por la fecha 26 de la Bundesliga alemana. En apenas 15 minutos, el futbolista guajiro pasó de la alegría extrema del gol a la estupefacción por ser expulsado en una jugada donde, a su parecer, él había recibido una falta. El colombiano marcó, al minuto 69, el tanto con el que su equipo empataba el marcador 1-1. La acción fue marca registrada: le metieron un pase en profundidad desde atrás y Díaz, en carrera, aprovechando la velocidad que lo caracteriza, ganó la posición y definió abriendo el pie para vencer al portero. El guajiro estaba vestido de blanco y pareció ser el ángel salvador del club bávaro, que tuvo varias complicaciones en el inicio del juego.

Apenas iban seis minutos cuando Aleix García marcó el primer gol del encuentro, con el que el Lverkusen se ponía adelante contra el vigente campeón de la Bundesliga y candidato al título. Por eso celebraron con euforia. Después de eso, Bayern Múnich intentó igualar el marcador. Sin embargo, le costó. El Bayer, que era local, se lanzó con profundidad al ataque y, antes del final del primer tiempo, lograron que expulsaran a Nicolas Jackson: los bávaros quedaron con uno menos.

Luis Díaz, del cielo al infierno

Por eso, al elenco dirigido por Vincent Kompany le costó empatar. A pesar de tener mayor porcentaje en la posesión del balón (terminó con un 56% contra un 44%), no lograba marcar. Díaz, quien llegó a 21 goles y 14 asistencias con el cuadro bávaro en los 37 encuentros que ha disputado –es la mejor temporada de su carrera–, llenó de esperanza a los aficionados de su club con poder quedarse con la victoria.

Incluso en la jugada del minuto 84 que resultó en su expulsión, hubo ilusión con que el Bayern ganaría el juego. Cuando Díaz le ganó el balón al portero y recibió el golpe que lo llevó a tirarse al suelo, el entrenador Kompany celebró como si hubiera ganado la Copa del Mundo. No obstante, cuando volvió a mirar hacia el área, observó al juez central del encuentro sacándole a Lucho su segunda amarilla y, posteriormente, la roja que lo sacó del partido.