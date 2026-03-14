Oviedo: “Puedo decir que no soy uribista: yo soy de centro”

Juan Daniel Oviedo es, hoy por hoy, la estrella –el auténtico rockstar– de la política criolla. Ayer, durante su inscripción como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en la sede de la Registraduría en Bogotá, por ratos le robó el protagonismo a la propia candidata del Centro Democrático.
Incluso, el carismático exdirector del Dane –que se hizo a un caudal de 1,2 millones de votos en la consulta del pasado domingo– llegó a disputarle aplausos, abrazos y el sinfín de fotos que pululan en época electoral a otro afamado de la escena política colombiana: el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Calculado o no, lo cierto es que la expectativa que se generó durante toda la semana alrededor de la llegada del también exconcejal a la candidatura de Valencia centró toda la atención mediática. De lado quedaron las inscripciones de otros aspirantes y las movidas en otras orillas políticas. El país político estaba al tanto del desenlace.
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Lo que vino con el “sí” fue una ola de interés, visibilidad y expectativa que concentró el debate público: sin duda un champú que suma de cara a la primera vuelta presidencial. En diálogo con EL COLOMBIANO, Oviedo habló de lo que viene para la dupla, respondió sobre su arribo a la candidatura y reivindicó ser el centro en una aspiración de la derecha.
¿Qué representa para usted llegar a esta contienda como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia?
“Mi ‘significancia’ está basada en el proyecto político que queremos ofrecer al país. No quisiera que se entendiera que hay un significado o una conveniencia de Oviedo para Paloma o de Paloma para Oviedo. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo una coalición política de distintos, en donde yo represento una voz de centro y Paloma una voz de derecha”.
¿Qué mensaje busca enviar esta fórmula al país y a los sectores que hoy no se sienten representados?
“Queremos llegar a tener conversaciones difíciles que permitan moderar el tono político de este debate presidencial, porque a la hora de gobernar esas heridas no son necesariamente la prioridad; a la hora de gobernar son los resultados y las prioridades los que deben prevalecer frente a las necesidades de todos los territorios”.