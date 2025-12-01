Las conmovedoras palabras del profe Montoya a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

El concierto de J Balvin en Medellín, además de los 26 invitados y las siete horas de show, fue el escenario de un encuentro que trascendió la música y se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales.
Por primera vez, el reconocido y querido exentrenador de fútbol Luis Fernando Montoya, un símbolo de resiliencia ante la violencia en el país, asistió a un espectáculo en vivo, respondiendo a una invitación especial del artista paisa.
El “profesor Montoya”, mundialmente recordado por su gesta con Once Caldas y la tragedia que lo dejó en silla de ruedas hace más de 15 años, vivió una noche de ovación, marcando un hito personal. La interacción entre ambos protagonistas quedó registrada como un intercambio de profunda admiración mutua.