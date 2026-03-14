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Video | Giovanny Ayala esperó más de seis horas en urgencias: “Aprendamos a votar”

El cantante se encontraba en un centro médico acompañando a su madre, quien se veía visiblemente afectada por una dolencia y permanecía recostada sobre su hombro. Esto fue lo que ocurrió.

  • El cantante Giovanny Ayala hizo una denuncia pública sobre el sistema de salud en Colombia. FOTOS: Tomada de Fcebook - captura de video
    El cantante Giovanny Ayala hizo una denuncia pública sobre el sistema de salud en Colombia. FOTOS: Tomada de Fcebook - captura de video
El Colombiano
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hace 6 horas
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El cantante Giovanny Ayala denunció que tuvo que permanecer con su madre por más de seis horas en la sala de urgencias de un hospital en Villavicencio.

El caso fue publicado en un video a través de sus redes sociales, donde expresó su inconformidad tras asistir al centro médico por una aparente dolencia de su madre, quien al momento de la grabación permanecía recostada sobre su hombro.

Lea también: Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja tras ser rescatados en el Cauca

“Uno tiene que actuar con hechos”, expresó el intérprete de Historia de amor. “Esta salud aquí en Colombia está vuelta mier***”, añadió, afirmando que estaba en el lugar desde el mediodía y ya se acercaba la medianoche.

“Por eso hay que saber elegir por quién vamos a votar”, aseveró el cantante, haciendo referencia a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo de 2026.

La afirmación también la hizo en relación con los casos de personas que mueren mientras esperan medicamentos en dispensarios de las EPS o que no reciben atención en centros médicos, incluso cuando se encuentran en estado de gravedad.

El artista de música popular se ha visto envuelto en situaciones en las que ha arriesgado no solo su vida, sino también la de su hijo Miguel, quien fue secuestrado en noviembre de 2025 cuando transitaba en un vehículo particular por la vía Panamericana, en compañía de su mánager y un conductor.

Entérese: Giovanny Ayala responde con clase y orgullo a comentario de Amparo Grisales sobre su hijo en “Yo me Llamo”

El joven y su mánager, Nicolás Pantoja, permanecieron durante catorce días en manos de un grupo armado, que los mantenía encadenados de manos y pies en un lugar desconocido. La liberación se produjo gracias a una operación liderada por las autoridades colombianas, que llegaron hasta el sitio donde los tenían retenidos para rescatarlos.

“Una ejecución impecable de los héroes de la Patria y de policías valientes. Yo le dije que primaba la vida de su hijo y la del mánager. Y no nos doblegamos ante estos criminales. (...) Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y pronto podrá abrazarlo. Dios lo bendiga”, le dijo en una llamada el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al cantante Giovanny Ayala.

Siga leyendo: Miguel Ayala contó cómo fueron sus días en cautiverio: “No podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo”

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