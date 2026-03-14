Pareja extranjera denuncia que hotel de Santa Marta le canceló la boda un día antes de la fecha reservada

Los novios —él de México y ella de Chile— habían escogido la capital del Magdalena como destino para celebrar su matrimonio junto a familiares y amigos provenientes de distintos lugares del mundo. Para el evento reservaron el Wyndham Santa Marta Aluna Beach Club , donde planeaban realizar la ceremonia y la celebración.

La cancelación de una boda programada en un hotel de Santa Marta desató polémica en redes sociales luego de que una pareja extranjera denunciara que el evento fue suspendido a última hora, pese a que, según afirman, todo estaba contratado y pagado.

La controversia tomó mayor fuerza después de que la novia compartiera un video en redes sociales relatando lo ocurrido. En la grabación, visiblemente afectada, explicó que la decisión del hotel los tomó por sorpresa y aseguró que no recibieron una explicación clara ni una alternativa para reprogramar el evento.

De acuerdo con el testimonio de la pareja, la cancelación ocurrió cuando los invitados ya se encontraban en la ciudad caribeña. Ante la situación, se vieron obligados a reorganizar el matrimonio de manera urgente y buscar otro lugar donde poder realizar la boda.

Entre lágrimas, la mujer recordó que familiares y amigos habían viajado desde distintos países para acompañarlos en la celebración. “Juntamos a nuestros amigos y familiares de diferentes partes del mundo; tenemos invitados de Dubái, Indonesia, China, Canadá e India”, señaló en el video.

Por su parte, el novio mexicano afirmó que el costo total de la boda ya había sido cancelado. También indicó que había recomendado a sus invitados hospedarse en el mismo hotel, precisamente porque allí se realizaría la ceremonia. “El pago estaba hecho y ahora nadie quiere devolver el dinero”, sostuvo.

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El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron lo ocurrido y pidieron explicaciones al establecimiento. Algunos internautas exigieron una indemnización y mencionaron la posibilidad de responsabilidad civil contractual por los perjuicios causados a la pareja.

Tras la viralización del caso, el Wyndham Santa Marta Aluna Beach Club publicó un comunicado para fijar su posición frente a lo ocurrido. En el documento, la gerencia hotelera señaló que ni el operador del hotel ni la marca Wyndham tuvieron responsabilidad directa en la cancelación del evento.

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Según el establecimiento, la situación se originó por “actuaciones unilaterales de un tercero ajeno a nuestra operación”. El hotel indicó que ese actor externo sería el responsable de las circunstancias que derivaron en la cancelación de la boda.

En su pronunciamiento, la administración del hotel también aseguró que se encuentran adelantando acciones para brindar apoyo a los novios y para contribuir a que dicho tercero asuma la responsabilidad por los daños ocasionados.

El comunicado agrega que estas medidas buscan atender las afectaciones generadas a la familia y mitigar los posibles efectos que la controversia pueda tener tanto en la industria hotelera como en la imagen turística de Santa Marta.