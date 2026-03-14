Pareja extranjera denuncia que hotel de Santa Marta le canceló la boda un día antes de la fecha reservada

La cancelación de una boda programada en un hotel de Santa Marta desató polémica en redes sociales luego de que una pareja extranjera denunciara que el evento fue suspendido a última hora, pese a que, según afirman, todo estaba contratado y pagado.
Los novios —él de México y ella de Chile— habían escogido la capital del Magdalena como destino para celebrar su matrimonio junto a familiares y amigos provenientes de distintos lugares del mundo. Para el evento reservaron el Wyndham Santa Marta Aluna Beach Club, donde planeaban realizar la ceremonia y la celebración.