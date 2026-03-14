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¿A su hijo no le gusta la matemática? Esta es la razón, según la ciencia

Un estudio sugiere que aquellos a los que les cuesta más podrían tener problemas no solo para procesar los números, sino también para adaptar sus sistemas de pensamiento.

  • Resulta frecuente que los más pequeños sufran dificultades a la hora de aprender esta disciplina. Foto: Agencia Sinc
    Resulta frecuente que los más pequeños sufran dificultades a la hora de aprender esta disciplina. Foto: Agencia Sinc
hace 4 horas
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Los problemas con las matemáticas afectan al 14 % de los niños en edad escolar, pero todavía se desconocen los mecanismos neurológicos implicados en este fenómeno. Un estudio publicado en Journal of Neuroscience revela que algunos estudiantes podrían tener dificultades en el procesamiento de los números y en la forma de operar con ellos.

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Según la autora principal del estudio e investigadora en la Universidad de Stanford (EE. UU.), Hyesang Chang, la metacognición (la reflexión sobre los procesos del pensamiento) y el rendimiento en tareas numéricas podrían ser factores subyacentes que diferencian a los niños con problemas con esta asignatura y los que no los tienen.

“Nuestros resultados sugieren que los problemas en el aprendizaje matemático se originan en cómo los niños reflexionan y adaptan sus estrategias de resolución de problemas de forma efectiva a lo largo del tiempo”, señala. Por ello, la experta considera que la evaluación individualizada podría ser útil para maximizar el potencial de estos estudiantes.

Para saberlo, Chang y su equipo desarrollaron un modelo cognitivo y emplearon imágenes cerebrales para examinar las habilidades simbólicas de niños con dificultades en esta asignatura. Durante la investigación, los estudiantes seleccionaron los números más elevados –representados como símbolos o grupos de puntos– en diferentes pruebas.

Los investigadores crearon un sistema basado en la variación de su rendimiento a lo largo del tiempo y el modelo sugirió que los niños con dificultades con las matemáticas tenían problemas para cambiar de enfoque cuando se equivocaban durante las pruebas. Asimismo, las imágenes cerebrales mostraron una actividad más débil en áreas vinculadas a la monitorización y el comportamiento en niños con este tipo de dificultades matemáticas.

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“Descubrimos que los niños con dificultades en matemáticas no respondieron de la misma forma que sus compañeros con un desarrollo típico en los ejercicios resueltos de forma incorrecta”, explica la científica. “El grupo con este tipo de problemas fue menos cauteloso y propenso a reducir la velocidad tras cometer un error que sus compañeros”.

Los niños no supieron si la respuesta era correcta o incorrecta después de cada ejercicio, aunque Chang señala que aquellos con dificultades en su aprendizaje pudieron notar menos los errores y no ajustaban sus respuestas después de equivocarse.

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