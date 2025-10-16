Nuevo hito para la hotelería colombiana: Elcielo Hotel recibió una Llave Michelin

La hospitalidad colombiana tiene un nuevo motivo de orgullo. Elcielo Hotel Medellín, fundado por el chef Juan Manuel Barrientos, fue galardonado con una Llave MICHELIN en la Guía MICHELIN 2025, una distinción que reconoce a los hoteles que ofrecen estadías excepcionales y experiencias memorables alrededor del mundo. El anuncio convierte a Elcielo Hotel en uno de los primeros establecimientos del país y de Latinoamérica en recibir esta nueva categoría de reconocimiento creada por los mismos inspectores que otorgan las Estrellas MICHELIN a los restaurantes. Las Llaves distinguen a los alojamientos que se destacan por su diseño, servicio, autenticidad y capacidad de emocionar a los huéspedes.

“Este reconocimiento es un homenaje a la hospitalidad colombiana, a nuestra calidez y vocación de servicio”, dijo el chef Juan Manuel Barrientos, fundador de Elcielo Hospitality Group. “Elcielo Hotel nació para reflejar el alma de Colombia: mágica, acogedora e inspiradora”.

La Llave MICHELIN se suma a la lista de logros del grupo, que ya cuenta con restaurantes con estrella MICHELIN en Miami y Washington D.C. Con este nuevo galardón, Elcielo consolida su presencia internacional como referente de creatividad, innovación y excelencia en gastronomía y hotelería.

Una experiencia con alma colombiana

Ubicado en El Poblado, Elcielo Hotel Medellín marca la pauta en la hotelería boutique de lujo en el país. Su propuesta combina diseño contemporáneo, hospitalidad artesanal y una fuerte inspiración en la naturaleza colombiana. El hotel integra en un solo espacio su restaurante insignia Elcielo Medellín, un spa inspirado en rituales ancestrales y habitaciones que mezclan arte, tecnología y bienestar. Cada rincón está pensado para “despertar emociones y crear recuerdos inolvidables”, como destaca el equipo del hotel. Esta filosofía coincide con los cinco criterios universales que evalúan los inspectores MICHELIN: excelencia arquitectónica, calidad y consistencia del servicio, personalidad del lugar, valor por el precio y contribución al entorno o vecindario.