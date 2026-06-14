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Día del Padre 2026: Estos son los planes para celebrar en Medellín

Medellín ofrece este fin de semana una amplia agenda para celebrar el Día del Padre. Desde recorridos turísticos y experiencias gastronómicas hasta billar, tango y actividades familiares.

  • Más allá de los regalos, la fecha se ha convertido en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y reconocer el papel de quienes han acompañado con esfuerzo, apoyo y enseñanzas el crecimiento de sus hijos. FOTO: Getty.
    Más allá de los regalos, la fecha se ha convertido en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y reconocer el papel de quienes han acompañado con esfuerzo, apoyo y enseñanzas el crecimiento de sus hijos. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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Este domingo 14 de junio, miles de familias en Medellín celebrarán el Día del Padre con una variada oferta de actividades que combinan cultura, entretenimiento, gastronomía y turismo local.

La fecha, que tradicionalmente se conmemora el tercer domingo de junio, tendrá este año una celebración anticipada promovida por el comercio colombiano.

La iniciativa, impulsada por Fenalco bajo el lema “El Día del Padre rueda el 14”, busca que las familias adelanten parte de sus encuentros y compras, debido a que el próximo 21 de junio coincidirá con la segunda vuelta presidencial.

Siga leyendo: ¿Cuándo es el Día del Padre? Estos son los regalos y celebraciones en Colombia

Para quienes buscan planes en la capital antioqueña, el turismo urbano aparece como una de las principales alternativas. Lugares emblemáticos como el Pueblito Paisa permiten disfrutar de la tradición paisa y de una de las mejores panorámicas de la ciudad. También destacan recorridos por la Comuna 13, reconocida por sus expresiones de arte urbano, música y transformación social.

El centro de Medellín también ofrece opciones culturales con acceso gratuito, como las galerías del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y el Palacio Nacional. A ello se suma la posibilidad de recorrer la Plaza Botero y descubrir parte de la historia de la ciudad a través de sus calles y edificios patrimoniales.

Para los amantes de la gastronomía, sectores como El Poblado y Laureles concentran una amplia oferta de restaurantes y cafés, ideales para compartir un almuerzo o una cena especial en familia.

Los padres aficionados a la competencia amistosa también tienen opciones. Una partida de billar puede convertirse en el plan perfecto para compartir entre generaciones. Establecimientos tradicionales como Los Faros, en Guayabal; Billares Masters, en el sector de San Juan con la avenida 70; y Billares Caracas, en el centro de Medellín, figuran entre los lugares más visitados para disfrutar de este clásico entretenimiento.

La música también será protagonista. Los amantes del tango podrán visitar escenarios tradicionales como el Salón Málaga, Homero Manzi y la Casa Gardeliana, espacios que conservan viva la herencia tanguera de la ciudad y que ofrecen presentaciones musicales para recordar la estrecha relación entre Medellín y este género.

Tutucán se suma a la celebración

Otra alternativa para compartir en familia se encuentra en el Parque Comfama Rionegro-Tutucán, en el Oriente antioqueño, que durante junio desarrollará una programación especial dedicada a los padres.

Entre las actividades se destaca una noche salsera con homenaje al maestro Willie Colón, acompañada por la Orquesta Killer Mambo. La propuesta incluye recorridos nocturnos por el tradicional pueblo recreado de Tutucán y encuentros con sus personajes emblemáticos.

Asimismo, entre el 27 y el 29 de junio se realizará un especial de tango en homenaje a Carlos Gardel, con espectáculos de canto y baile, además de la puesta en escena de la obra teatral Adiós Muchachos.

La programación también contempla espacios para los aficionados al fútbol. El 27 de junio, los asistentes podrán seguir la transmisión del partido de la selección Colombia desde la plaza principal de Tutucán, una actividad que busca combinar cultura, deporte y encuentro familiar.

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Una celebración con historia

El Día del Padre tiene sus orígenes en Estados Unidos gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dodd, quien impulsó un homenaje para reconocer la labor de su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa.

La propuesta fue acogida oficialmente en 1924 y posteriormente se extendió a numerosos países, entre ellos Colombia.

Más allá de los regalos, la fecha se ha convertido en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y reconocer el papel de quienes han acompañado con esfuerzo, apoyo y enseñanzas el crecimiento de sus hijos.

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