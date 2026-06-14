David Sánchez, el fotógrafo de “los gravitosos” y del punk de barrio en Colombia

David Sánchez tuvo su primera cámara a los 14 años. Se la regalaron su papá y su mamá, después de insistir por meses. Quería hacer videos como los que veía en televisión, pero sobre todo en internet, que recién había llegado a su pueblo, El Libano, Tolima.

–En ese momento yo estaba viendo muchas películas, me gustaba mucho el cine, también veía mucha televisión local. Cuando llegó el internet y empecé a ver videos de skate, documentales de graffiti y el detrás de cámaras de cómo hacían las cosas, me pareció muy chimba hacer eso, cortometrajes, grabar... Cuando me dieron la cámara y empecé a grabar me di cuenta de que eso no me gustaba tanto, o que tal vez el equipo no me daba para eso, y empecé a hacer fotografías desde una exploración muy inconsciente, porque uno en ese momento no reflexiona tanto sobre lo que está haciendo. Eso pasó más adelante, con los golpes y los sucesos de la vida que lo sientan a uno y le dan los motivos de por qué hace lo que hace –dice David.

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Empezó registrando lo que tenía más próximo: su casa, su familia, su sobrino que estaba chiquito, sus papás, que han sido sus referentes; sus amigos, la vida cotidiana, íntima, nada parecía muy extraordinario. Así estuvo un par de años, la fotografía no era mucho más que un pasatiempo, nada de lo que se pudiera vivir.

–Para mí la fotografía nunca fue una profesión. Yo vengo de un lugar donde el fotógrafo no ocupa un lugar de privilegio o de estatus dentro de la sociedad. Soy de un pueblo, allá no existía esa posibilidad, ni en mi cabeza, ni en la de mis papás. Hacer fotos era un oficio, una recocha que se me terminó saliendo de las manos –añade David.

Quiso estudiar arquitectura, pero finalmente se decidió por trabajo social. Se fue a estudiar a Manizales, y justo en ese momento, cuando parecía que se alejaba de la fotografía, se acercó más.

En Manizales se encontró con una escena punk fuerte, consolidada y con una estética que captó de inmediato su atención y empezó a retratarla. Conoció la fotografía analógica y eso le abrió un universo de posibilidades. Comenzó a estudiar, a ser más riguroso en la parte conceptual, técnica y referencial, y eso hizo que su trabajo fuera destacado, reconocido.

–La gente empezó a valorar mi trabajo y a mí eso nunca me había pasado. Yo hacía las fotos sin ninguna pretensión, era algo muy pasional, no me preocupaba si alguien las iba a ver o no, simplemente era una fotografía de la sinceridad absoluta, de la intuición –dice David.

La carrera, por su parte, le ayudó a desarrollar todo un andamiaje crítico, teórico y conceptual, a poner a su fotografía en contexto.

–Más allá de hacer fotos que se vean lindas, es que las fotos tengan algo qué decir, que generen ruido, preguntas y que se hagan con tiempo, con paciencia, con metodología, que haya escucha activa, acción sin daño, esas son cosas que me dio el trabajo social, que me forjaron sensitivamente, y luego las anclé a la fotografía –apunta David.

Los dos mundos, el de la fotografía y el trabajo social, se juntaron en su proyecto de práctica llamado Narrativas del Bajo Andes, otro mundo posible. Un trabajo de un año en el que David registró el acceso de los jóvenes de Bajo Andes, un barrio de invasión en Manizales, a los derechos culturales. Allí, en ese proceso conoció el gravity, un deporte extremo y de alto riesgo, que consiste en descender pendientes a alta velocidad utilizando bicicletas modificadas.

Pero David no vio el riesgo, lo que vio en los ‘gravitosos’ fue otra forma de ser, de vivir y de estar en el mundo que choca contra otras más tradicionales o ya establecidas. Se encontró otra forma de ser joven, se encontró a sí mismo.