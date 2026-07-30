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Colombia derrotó a la favorita Cuba y disputará el oro en la final de voleibol masculino: hora y dónde verla

El equipo que dirige el italiano Paolo Montagnani clasificó a la final en Juegos Centroamericanos. Segunda vez que el país alcanza esta instancia.

  • El antioqueño Miguel Ángel Martínez en acción, durante el juego ante Cuba que Colombia ganpo 3-2 para pasar a la final y disputar la medalla de oro de Juegos Centroamericanos. FOTO CORTESÍA Norceca
    El antioqueño Miguel Ángel Martínez en acción, durante el juego ante Cuba que Colombia ganpo 3-2 para pasar a la final y disputar la medalla de oro de Juegos Centroamericanos. FOTO CORTESÍA Norceca
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Desde el primer set, Colombia le demostró a Cuba que no le iba a dejar las cosas fáciles; aunque perdieron 25-27, la lucha que dieron solo fue el primer sorbo de un gran partido que contó con un Miguel Ángel Martínez enorme, que logró los puntos claves para la victoria 3-2.

Fue un duelo en el que los dirigidos por Paolo Montagnani remontaron en algunas ocasiones y en otras se fueron de largo, demostrando que están en el nivel internacional, pues no era fácil enfrentar a un sexteto que tiene en su historial medallas olímpicas, mundiales y que ha ganado una vez medallas de oro en Juegos Centroamericanos, entre otros logros.

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Pero Colombia no se amilanó ante el vigente campeón de las justas y fue hilando punto a punto, set a set sin perder la cabeza y apelando a los contundentes ataque del antioqueño Miguel Ángel Martínez, el zurdo que tiene un cañón en su mano y que con sus puntos fue quebrando el ímpetu de Cuba.

Los cafeteros llevaron la definición del juego a cinco sets, tras resultados parciales de 25-27, 25-19, 17-25 y 25-19 para un quinto set en el que ganaron 15-12 para celebrar a rabiar el paso a la final, que se disputará este jueves, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.

El duelo por el oro será ante otro favorito, Puerto Rico, y tendrá transmisión por YouTube.

Sobre el triunfo ante Cuba que dejó al técnico Montagnani en el suelo –se lanzó a celebrar con sus dirigidos–, mencionó el entrenador italiano. “La satisfacción es increíble, muy orgullosa de todos los jugadores, de este gran resultado, ante una Cuba que tiene grandes jugadores y por eso pienso que Colombia debe estar orgullosa de todo lo que estos jugadores están logrando y de la manera como afrontaron este juego para ganar”.

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Así mismo, reflexionó que Puerto Rico será otro rival difícil, tal vez más duro que Cuba. “Es muy fuerte y organizado, seguramente será un partido difícil y exigente; además, tenemos menos tiempo que ellos para recuperarnos, pero la final es la final y dejaremos todo en la cancha”.

En su camino a la final, Colombia ha vencido a México 3-2, República Dominicana 3-2, Surinam 3-0 y en semifinal 3-2 contra Cuba, mientras que Puerto Rico llega a la final tras ganarle 3-1 a Cuba, 3-2 a Venezuela, 3-1 a Guatemala y en semifinal 3-1 a México.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora y por dónde ver en vivo la final de voleibol entre Colombia y Puerto Rico?
La final de voleibol masculino se disputará este jueves a las 6:00 pm (hora de Colombia) y se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial del torneo en YouTube.
¿Quién es el jugador destacado de la selección Colombia de voleibol en la victoria ante Cuba?
El opuesto antioqueño Miguel Ángel Martínez fue la figura clave del partido. El zurdo lideró el ataque colombiano sumando puntos decisivos en momentos críticos para remontar el marcador ante los cubanos.
¿Cuál ha sido el recorrido de Colombia para llegar a la final del torneo de voleibol en los Juegos Centroamericanos?
La selección colombiana marcha invicta tras superar a México (3-2), República Dominicana (3-2), Surinam (3-0) en la fase previa y Cuba (3-2) en la semifinal.
¿Cómo llega Puerto Rico a la final de voleibol frente a Colombia?
Puerto Rico llega a la final con un registro invicto tras derrotar a Cuba (3-1), Venezuela (3-2), Guatemala (3-1) y superar a México (3-1) en la semifinal.

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