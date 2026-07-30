Gobierno Petro termina en deuda con la niñez: 40% de las metas planteadas en su plan de desarrollo no se cumplieron

Durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, desde varios sectores de la sociedad se están dando a conocer los diferentes balances de cumplimiento y retos para los siguientes cuatro años. La coalición NiñezYa reveló un informe sobre lo que le quedó debiendo el actual gobierno a los niños.
De acuerdo a ese balance en donde se evalúa un total de 75 indicadores planteados por el Gobierno nacional para medir los avances sobre la niñez, 30 no se cumplieron, siendo esto equivalente al 40 %, además de que el 13 %, es decir, 10 puntos, tuvieron un avance parcial o insuficiente.
En la lista de principales rezagos sobre la gestión de los derechos de los niños, la coalición resalta la cultura de paz y protección contra la violencia, siendo el recrudecimiento del conflicto armado y el incremento de las afectaciones directas contra menores un punto negativo que deja este cuatrienio.