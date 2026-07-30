MAMM Fest: el nuevo plan en Medellín para disfrutar música, arte y gastronomía

Agéndese para agosto porque el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) dejará por unos días su formato tradicional para convertirse en un gran festival donde sonarán el reguetón, la cumbia, la electrónica, el disco, el funk, el house y la música experimental. Del 14 al 16 de agosto, los visitantes podrán recorrer las salas de arte mientras disfrutan de conciertos, experiencias gastronómicas, diseño y diferentes propuestas culturales pensadas para vivir el museo de una manera distinta.
Detrás de esta fiesta está el propósito mayor de convertir cada entrada en un aporte para que el arte siga teniendo un lugar vivo en Medellín. Esta primera edición del MAMM Fest será el evento anual de recaudación de fondos del museo, una iniciativa con la que la institución busca garantizar su sostenibilidad y fortalecer proyectos como las exposiciones, la conservación de obras, la investigación y los programas educativos que benefician a miles de personas en Antioquia.
Entérese: La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos