MAMM Fest: el nuevo plan en Medellín para disfrutar música, arte y gastronomía

Agéndese para agosto porque el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) dejará por unos días su formato tradicional para convertirse en un gran festival donde sonarán el reguetón, la cumbia, la electrónica, el disco, el funk, el house y la música experimental. Del 14 al 16 de agosto, los visitantes podrán recorrer las salas de arte mientras disfrutan de conciertos, experiencias gastronómicas, diseño y diferentes propuestas culturales pensadas para vivir el museo de una manera distinta. Detrás de esta fiesta está el propósito mayor de convertir cada entrada en un aporte para que el arte siga teniendo un lugar vivo en Medellín. Esta primera edición del MAMM Fest será el evento anual de recaudación de fondos del museo, una iniciativa con la que la institución busca garantizar su sostenibilidad y fortalecer proyectos como las exposiciones, la conservación de obras, la investigación y los programas educativos que benefician a miles de personas en Antioquia. Entérese: La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos

La apuesta marca un cambio en la forma en que el MAMM quiere relacionarse con la ciudad. La idea es que personas que normalmente no visitan un museo lleguen atraídas por la música, la comida o el diseño y, una vez ahí, descubran también el arte contemporáneo. “El MAMM también puede convertirse en un lugar al que vale la pena regresar para recorrer sus exposiciones y construir una relación duradera con el arte contemporáneo”, afirmó Rafael Tamayo Franco, director del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Cinco colectivos y más de 30 artistas le darán vida al festival con escenarios creados especialmente para la ocasión. La programación incluirá la experimentación sonora de Avant-Garde, los ritmos disco, funk y house de Bien Bueno, el universo urbano de Perro Negro, las percusiones de Mucha Cumbia y un cierre con Bingo Bailable. Lea más: Museo Casa de la Memoria abre archivo con más de 1.400 testimonios sobre el conflicto armado Durante los tres días también habrá una nueva edición del Mercado AntiTattoo, el Pop Up de Arte Utilitario y Rareza, que reunirá 25 proyectos creativos, además de una zona de food trucks y una oferta gastronómica pensada para complementar el recorrido por el museo. El festival también nace como una forma de celebrar los 48 años del museo e iniciar una tradición que acompañará cada uno de sus aniversarios. La intención es consolidar al MAMM como un espacio donde convivan distintas expresiones culturales y donde públicos de todas las edades encuentren nuevas formas de acercarse al arte. Quienes quieran asistir podrán consultar la programación, el valor de las entradas y toda la información sobre el evento a través de los canales oficiales del MAMM Fest o adquirir sus boletas directamente en las taquillas del museo durante los días 14, 15 y 16 de agosto. Siga leyendo: En 24 ciudades de Colombia habrá funciones gratuitas de cine entre agosto y noviembre, ¿de qué se trata? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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