Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

MAMM Fest: el nuevo plan en Medellín para disfrutar música, arte y gastronomía

Como parte de la celebración de sus 48 años, el Museo de Arte Moderno de Medellín realizará del 14 al 16 de agosto un festival que apoyará la sostenibilidad del museo. Así se vivirá esta primera edición.

  • Perro Negro, Bien Bueno y Avant-Garde harán parte de la primera edición del MAMM Fest, que se realizará del 14 al 16 de agosto. Foto: cortesía
    Perro Negro, Bien Bueno y Avant-Garde harán parte de la primera edición del MAMM Fest, que se realizará del 14 al 16 de agosto. Foto: cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
bookmark

Agéndese para agosto porque el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) dejará por unos días su formato tradicional para convertirse en un gran festival donde sonarán el reguetón, la cumbia, la electrónica, el disco, el funk, el house y la música experimental. Del 14 al 16 de agosto, los visitantes podrán recorrer las salas de arte mientras disfrutan de conciertos, experiencias gastronómicas, diseño y diferentes propuestas culturales pensadas para vivir el museo de una manera distinta.

Detrás de esta fiesta está el propósito mayor de convertir cada entrada en un aporte para que el arte siga teniendo un lugar vivo en Medellín. Esta primera edición del MAMM Fest será el evento anual de recaudación de fondos del museo, una iniciativa con la que la institución busca garantizar su sostenibilidad y fortalecer proyectos como las exposiciones, la conservación de obras, la investigación y los programas educativos que benefician a miles de personas en Antioquia.

Entérese: La de Sabaneta compite en el “mundial” de bandas sinfónicas en Países Bajos

La apuesta marca un cambio en la forma en que el MAMM quiere relacionarse con la ciudad. La idea es que personas que normalmente no visitan un museo lleguen atraídas por la música, la comida o el diseño y, una vez ahí, descubran también el arte contemporáneo.

“El MAMM también puede convertirse en un lugar al que vale la pena regresar para recorrer sus exposiciones y construir una relación duradera con el arte contemporáneo”, afirmó Rafael Tamayo Franco, director del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Cinco colectivos y más de 30 artistas le darán vida al festival con escenarios creados especialmente para la ocasión. La programación incluirá la experimentación sonora de Avant-Garde, los ritmos disco, funk y house de Bien Bueno, el universo urbano de Perro Negro, las percusiones de Mucha Cumbia y un cierre con Bingo Bailable.

Lea más: Museo Casa de la Memoria abre archivo con más de 1.400 testimonios sobre el conflicto armado

Durante los tres días también habrá una nueva edición del Mercado AntiTattoo, el Pop Up de Arte Utilitario y Rareza, que reunirá 25 proyectos creativos, además de una zona de food trucks y una oferta gastronómica pensada para complementar el recorrido por el museo.

El festival también nace como una forma de celebrar los 48 años del museo e iniciar una tradición que acompañará cada uno de sus aniversarios. La intención es consolidar al MAMM como un espacio donde convivan distintas expresiones culturales y donde públicos de todas las edades encuentren nuevas formas de acercarse al arte.

Quienes quieran asistir podrán consultar la programación, el valor de las entradas y toda la información sobre el evento a través de los canales oficiales del MAMM Fest o adquirir sus boletas directamente en las taquillas del museo durante los días 14, 15 y 16 de agosto.

Siga leyendo: En 24 ciudades de Colombia habrá funciones gratuitas de cine entre agosto y noviembre, ¿de qué se trata?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde será el MAMM Fest?
El MAMM Fest se realizará del 14 al 16 de agosto en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Durante esos tres días, diferentes espacios del museo serán adaptados para recibir la programación artística y cultural.
¿Qué artistas y colectivos se presentarán en el MAMM Fest 2026?
El festival contará con cinco colectivos y más de 30 artistas. Entre ellos estarán Avant-Garde, con música experimental; Bien Bueno, con sonidos disco, funk y house; Perro Negro, con reguetón; Mucha Cumbia, con ritmos latinoamericanos; y Bingo Bailable, que combinará música, baile y juegos.
¿Qué incluye la entrada al MAMM Fest?
La entrada al MAMM Fest incluye acceso a conciertos, exposiciones del museo, una zona gastronómica con food trucks y el Mercado AntiTattoo, que reunirá 25 proyectos de diseño y emprendimientos creativos.

Temas recomendados

Cultura
Gastronomía
Música
Emprendimiento
Museos
Arte
Diseño
festival
Programación
Agenda cultural
Antioquia
Medellín
Museos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos