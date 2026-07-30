Conocido como el “Einstein de nuestro tiempo”, fue profesor universitario a los siete años y ahora su consejo sobre la amistad se vuelve viral

Con 14 años, Suborno Isaac Bari, nacido en 2012 en Nueva York, Estados Unidos, volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un fragmento de su participación en el pódcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, en el que ofreció una reflexión sobre las amistades tóxicas.
El adolescente, conocido por sus capacidades intelectuales desde los primeros años de vida y por haber impartido clases universitarias cuando tenía siete años, utilizó una analogía médica para explicar por qué, en determinadas situaciones, considera necesario poner fin a una relación que resulta perjudicial.