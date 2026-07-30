Ana María Vesga, presidente de Acemi, será la ministra de Salud de De la Espriella: perfil y retos

¡Por fin se supo! Uno de los últimos ministerios que le faltaba por designar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, era la cartera de salud. Tras cinco semanas de su elección y de que un sector en crisis estuviera impaciente por saber quién era la persona nombrada, este jueves se anunció que la elegida fue Ana María Vesga Gaviria. Ella era una de las personas que estaba en los sonajeros de candidatos a llegar al cargo y su voz fue una de las más críticas a las reformas al sector que adelantó el gobierno saliente.
La nueva ministra, que remplazará a Guillermo Jaramillo, se convirtió en una de las voces de las entidades promotoras de salud (EPS) en medio de las decisiones que tomó el presidente Gustavo Petro para afectarlas. De hecho, fue tal la pugnacidad de ese Gobierno con ella y otros líderes gremiales que el ministro actual dijo en abril de 2026 que “un Gobierno serio acaba con Acemi”, gremio del que ella es presidenta ejecutiva.
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En el video que publicó De la Espriella anunciando el nombramiento mencionó que “Llega una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de saber que serán atendidos con dignidad”.