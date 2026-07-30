Ana María Vesga, presidente de Acemi, será la ministra de Salud de De la Espriella: perfil y retos

¡Por fin se supo! Uno de los últimos ministerios que le faltaba por designar al presidente electo, Abelardo de la Espriella, era la cartera de salud. Tras cinco semanas de su elección y de que un sector en crisis estuviera impaciente por saber quién era la persona nombrada, este jueves se anunció que la elegida fue Ana María Vesga Gaviria. Ella era una de las personas que estaba en los sonajeros de candidatos a llegar al cargo y su voz fue una de las más críticas a las reformas al sector que adelantó el gobierno saliente. La nueva ministra, que remplazará a Guillermo Jaramillo, se convirtió en una de las voces de las entidades promotoras de salud (EPS) en medio de las decisiones que tomó el presidente Gustavo Petro para afectarlas. De hecho, fue tal la pugnacidad de ese Gobierno con ella y otros líderes gremiales que el ministro actual dijo en abril de 2026 que “un Gobierno serio acaba con Acemi”, gremio del que ella es presidenta ejecutiva. Le puede interesar: Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio . En el video que publicó De la Espriella anunciando el nombramiento mencionó que “Llega una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de saber que serán atendidos con dignidad”.

¿Quién es Ana María Vesga?

Vesga Gaviria es abogada de la Universidad de los Andes y una de los principales representantes del sector de la salud en Colombia. Desde agosto de 2023 ocupa la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo y que fue uno de los actores más visibles en las discusiones sobre el sistema. Su trayectoria profesional está marcada por tener experiencia en dos sectores estratégicos de la economía. Antes de llegar a la salud, Vesga desarrolló su carrera en la industria de hidrocarburos, donde ocupó cargos jurídicos, gerenciales y de desarrollo de negocios. Fue abogada senior de Petróleo y gas en la firma Cárdenas & Cárdenas, gerente general de Perforación Latco y posteriormente vicepresidenta ejecutiva y de Desarrollo de Negocios de Integral de Servicios Técnicos, compañía vinculada al sector petrolero.

Llegó al sector salud con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). En enero de 2018 asumió como director ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica, que es una organización que reúne a decenas de empresas del sector. Durante más de cuatro años estuvo al frente de los asuntos gremiales relacionados con la industria farmacéutica, hasta que en enero de 2022 pasó a ocupar la Vicepresidencia de Salud de ese gremio. Empezó a ganar más visibilidad en la discusión pública en agosto de 2023 cuando asumió la presidencia ejecutiva de Acemi. Desde entonces, Ana María Vesga se ha convertido en una de las personalidades que alzaron la vos para alertar los efectos negativos en el sistema de las decisiones del Gobierno Petro, comenzando por la fallida reforma a la salud que se hundió dos veces en el Congreso de la República.

La abogada Ana María Vesga, quien lideró Acemi durante los últimos años, fue nombrada ministra de Salud y asumirá una cartera marcada por la crisis del sistema sanitario. Foro: Redes sociales

Estos son sus retos como ministra de Salud

La ministra Vesga aterrizará en un Ministerio de Salud divorciado con el sector. Las gestiones de Carolina Corcho (2022)–2023) y Guillermo Jaramillo (2023–2026) estuvieron marcados por la animación hacia las EPS, gremios de pacientes, académicos, especialistas, empresarios y congresistas críticos de sus decisiones. A la par que impulsaba una reforma al sistema, esa cartera implementó de los equipos básicos de salud (EBS) en distintos departamentos del país. A esa estrategia le destinaron $8 billones y de la que aún no han dado a conocer cuáles fueron sus resultados. Actualmente, el sistema de salud vive una crisis financiera y humanitaria, que dejó vidas perdidas e instituciones cerradas. Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, entre 2025 y el primer semestre de 2026 han muerto 2.637 pacientes con ese tipo de dolencias por razones asociadas a demoras, interrupciones y fallas en el acceso evitables. Así mismo, datos de la Unión de IPS de Colombia (Unips), en 2025 hubo 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos, mientras que los que se abrieron fueron 13.050. Conozca: ¿Un fiasco? EPS intervenidas por Gobierno Petro gastaron 117 % más de sus ingresos

La misma organización alertó que en las aseguradoras que intervino el Gobierno Petro —por medio de la Superintendencia de Salud— la siniestralidad llegó a 117 %, es decir, que de cada $100 que les ingresaron gastaron $117 en atención de sus afiliados. Además de eso, su patrimonio agregado pasó de -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026. Aunque los ingresos aumentaron hasta $6 billones, los costos médicos ascendieron a $6,7 billones, generando un déficit superior a $1 billón antes incluso de considerar gastos administrativos.

Un paso por Acemi marcado por la crisis del sistema de salud

Su llegada a Acemi coincidió con una etapa compleja para el sistema de salud, que estuvo marcada por las dificultades financieras de las aseguradoras, la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), las deudas entre actores del sector y las intervenciones a EPS por parte de la superintendencia del ramo. De hecho, el ajuste de la UPC será su primer gran reto al frente del Ministerio de Salud. Esa sigla corresponde a la plata que el Estado le entrega mensualmente a las aseguradoras para la atención de sus usuarios. Según cálculos de economistas de la salud y expertos, señalan que esa prima está subestimada y presenta un rezago desde 2022. Durante el último cuatrienio, Petro y Jaramillo se negaron a incrementarla, a pesar de que la Corte Constitucional se los ordenó en un auto de 2025. En ese contexto, la ministra designada defendió la necesidad de fortalecer el sistema y advirtió los problemas financieros y operativos que enfrentan las EPS. Entre esas dificultades, desde el gremio advirtió que esas entidades estaban gastando hasta $116 por cada $100 que les ingresan por concepto de UPC.

Vesga ha defendido que el modelo vigente desde 1993 ha dado buenos resultado y que el sector privado participe —en conjunto con el Estado— en el sistema.

El perfil profesional de Ana Vesga

Además de su título de abogada de la Universidad de los Andes, la futura funcionaria realizó estudios en Derecho, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Complutense de Madrid. Allí también realizó estudios en Instituciones Públicas. Posteriormente cursó estudios de Alta Dirección y Liderazgo Estratégico en la Universidad de los Andes y, más recientemente, entre 2024 y 2026, adelantó una maestría en Economía de la Salud en la Universitad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde septiembre de 2025 es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI), cargo desde la que participa en discusiones regionales relacionadas con los sistemas privados y mixtos de salud. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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